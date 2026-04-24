Csődbe megy a Wizz Air? Kitört a háború a fapados légitársaságok között: brutális jóslat érkezett

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a közelmúltban példátlanul kemény kritikával illette versenytársait, különösen a magyar kötődésű légitársaságot. Véleménye szerint több európai cég, köztük a Wizz Air is, fenntarthatatlan üzleti modellt követ, ami rövid időn belül fizetésképtelenséghez vezethet. Az ír üzletember szerint a vállalat működése egyfajta piramisjátékra emlékeztet, ahol a látszólagos stabilitást csak a folyamatos növekedés és a repülőgépek eladása, majd visszabérlése tartja fenn. O'Leary úgy látja, a költségszerkezetük nem bírja ki a piaci nyomást, így vagy a bukás, vagy a felvásárlás vár rájuk.

Óriási a feszültség a két konkurens szolgáltató, a Ryanair és a Wizz Air között

Vezérigazgatói vádak: Michael O'Leary piramisjátéknak nevezte a konkurens üzleti modelljét, és közeli csődöt jósolt nekik.

Hivatalos cáfolat: A megvádolt légitársaság, a Wizz Air alaptalannak tartja a támadást, és stabil likviditással, illetve modern flottával érvel.

Tőzsdei hullámvasút: A verbális adok-kapok hatására a befektetők elbizonytalanodtak, ami az árfolyamok eséséhez vezetett.

A Wizz Air visszautasítja a vádakat

A légitársaság nem hagyta szó nélkül a támadásokat, és közleményben reagált a Ryanair vezérének szavaira. A Wizz Air vezetése szerint az elhangzott állítások minden alapot nélkülöznek, és csupán a konkurencia gyengítését szolgálják. Kiemelték: a pénzügyi helyzetük rendkívül stabil, a likviditásuk jelentős, és a repülőgépek finanszírozása több mint egy évre előre teljesen biztosított. Sőt, állításuk szerint a pénzintézetek kifejezetten keresik a lehetőséget, hogy részt vegyenek a flottájuk bővítésében.

A védekezés egyik sarokköve a modern technológia alkalmazása. A cég hangsúlyozta, hogy flottájuk háromnegyede már a legkorszerűbb Airbus A321neo típusokból áll. Ezek a gépek az iparág legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztásával és károsanyag-kibocsátásával rendelkeznek, ami hosszú távon jelentős versenyelőnyt biztosít számukra. Emellett a vállalat jelezte, hogy az üzemanyag-szükségletük nagy részét előre rögzített áron kötötték le, így a kőolaj árának ingadozása sem veszélyezteti a működésüket.