Konkurenciaharc áldozata a lehet a Wizz Air?

Csődbe megy a Wizz Air? Kitört a háború a fapados légitársaságok között: brutális jóslat érkezett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 13:15
Éles szópárbaj alakult ki a két legnagyobb európai fapados légitársaság vezetése között az iparág jövője kapcsán. Michael O'Leary kijelentései és a Wizz Air hivatalos válasza alapjaiban rengette meg a repülős piac nyugalmát.
Oroszi Rita
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a közelmúltban példátlanul kemény kritikával illette versenytársait, különösen a magyar kötődésű légitársaságot. Véleménye szerint több európai cég, köztük a Wizz Air is, fenntarthatatlan üzleti modellt követ, ami rövid időn belül fizetésképtelenséghez vezethet. Az ír üzletember szerint a vállalat működése egyfajta piramisjátékra emlékeztet, ahol a látszólagos stabilitást csak a folyamatos növekedés és a repülőgépek eladása, majd visszabérlése tartja fenn. O'Leary úgy látja, a költségszerkezetük nem bírja ki a piaci nyomást, így vagy a bukás, vagy a felvásárlás vár rájuk.

Óriási a feszültség a két konkurens szolgáltató, a Ryanair és a Wizz Air között
  • Vezérigazgatói vádak: Michael O’Leary piramisjátéknak nevezte a konkurens üzleti modelljét, és közeli csődöt jósolt nekik.
  • Hivatalos cáfolat: A megvádolt légitársaság, a Wizz Air alaptalannak tartja a támadást, és stabil likviditással, illetve modern flottával érvel.
  • Tőzsdei hullámvasút: A verbális adok-kapok hatására a befektetők elbizonytalanodtak, ami az árfolyamok eséséhez vezetett.

A Wizz Air visszautasítja a vádakat

A légitársaság nem hagyta szó nélkül a támadásokat, és közleményben reagált a Ryanair vezérének szavaira. A Wizz Air vezetése szerint az elhangzott állítások minden alapot nélkülöznek, és csupán a konkurencia gyengítését szolgálják. Kiemelték: a pénzügyi helyzetük rendkívül stabil, a likviditásuk jelentős, és a repülőgépek finanszírozása több mint egy évre előre teljesen biztosított. Sőt, állításuk szerint a pénzintézetek kifejezetten keresik a lehetőséget, hogy részt vegyenek a flottájuk bővítésében.

A védekezés egyik sarokköve a modern technológia alkalmazása. A cég hangsúlyozta, hogy flottájuk háromnegyede már a legkorszerűbb Airbus A321neo típusokból áll. Ezek a gépek az iparág legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztásával és károsanyag-kibocsátásával rendelkeznek, ami hosszú távon jelentős versenyelőnyt biztosít számukra. Emellett a vállalat jelezte, hogy az üzemanyag-szükségletük nagy részét előre rögzített áron kötötték le, így a kőolaj árának ingadozása sem veszélyezteti a működésüket.

Befektetői reakciók és tőzsdei hatások

Bár a társaság magabiztosan cáfolta a vádakat, Michael O'Leary szavai nem maradtak következmények nélkül. A negatív hírverés hatására a cég részvényeinek árfolyama esni kezdett mind a londoni, mind a budapesti tőzsdén. Ez rávilágít arra, hogy a légiközlekedési szektorban a verbális hadviselés is komoly gazdasági károkat okozhat. Az iparági szakértők szerint a két fapados óriás közötti feszültség tovább fokozódhat, ahogy az évtizedek óta tartó piaci részesedésért folyó harc egyre intenzívebbé válik az európai égbolton.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu