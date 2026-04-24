Csődbe megy a Wizz Air? Kitört a háború a fapados légitársaságok között: brutális jóslat érkezett

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a közelmúltban példátlanul kemény kritikával illette versenytársait, különösen a magyar kötődésű légitársaságot. Véleménye szerint több európai cég, köztük a Wizz Air is, fenntarthatatlan üzleti modellt követ, ami rövid időn belül fizetésképtelenséghez vezethet. Az ír üzletember szerint a vállalat működése egyfajta piramisjátékra emlékeztet, ahol a látszólagos stabilitást csak a folyamatos növekedés és a repülőgépek eladása, majd visszabérlése tartja fenn. O'Leary úgy látja, a költségszerkezetük nem bírja ki a piaci nyomást, így vagy a bukás, vagy a felvásárlás vár rájuk.
A légitársaság nem hagyta szó nélkül a támadásokat, és közleményben reagált a Ryanair vezérének szavaira. A Wizz Air vezetése szerint az elhangzott állítások minden alapot nélkülöznek, és csupán a konkurencia gyengítését szolgálják. Kiemelték: a pénzügyi helyzetük rendkívül stabil, a likviditásuk jelentős, és a repülőgépek finanszírozása több mint egy évre előre teljesen biztosított. Sőt, állításuk szerint a pénzintézetek kifejezetten keresik a lehetőséget, hogy részt vegyenek a flottájuk bővítésében.
A védekezés egyik sarokköve a modern technológia alkalmazása. A cég hangsúlyozta, hogy flottájuk háromnegyede már a legkorszerűbb Airbus A321neo típusokból áll. Ezek a gépek az iparág legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztásával és károsanyag-kibocsátásával rendelkeznek, ami hosszú távon jelentős versenyelőnyt biztosít számukra. Emellett a vállalat jelezte, hogy az üzemanyag-szükségletük nagy részét előre rögzített áron kötötték le, így a kőolaj árának ingadozása sem veszélyezteti a működésüket.
Bár a társaság magabiztosan cáfolta a vádakat, Michael O'Leary szavai nem maradtak következmények nélkül. A negatív hírverés hatására a cég részvényeinek árfolyama esni kezdett mind a londoni, mind a budapesti tőzsdén. Ez rávilágít arra, hogy a légiközlekedési szektorban a verbális hadviselés is komoly gazdasági károkat okozhat. Az iparági szakértők szerint a két fapados óriás közötti feszültség tovább fokozódhat, ahogy az évtizedek óta tartó piaci részesedésért folyó harc egyre intenzívebbé válik az európai égbolton.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.