Ma este újabb versenyző búcsúzik az Exatlon-tól - Nagy Beni veszélyben van

Újabb versenyző búcsúzik ma este az Exatlon-ban. Vadkerti Adél elvesztése után bár a Bajnok fiúk nem szereztek medált, a csapat magabiztosan állt rajthoz a végjáték első fordulóján és győztesként zárta a napot. Így a mai párbajt a Kihívók nem kerülhetik el. A legrosszabb statisztikájú kék fiú Nagy Beni, így neki biztosan futnia kell. A kérdés csak az, hogy a mai második végjáték után a piros fiúk is párbajoznak majd, vagy a népszerű tartalomgyártó csapattársát kénytelen kiejteni az Exatlon Hungary folytatásáért.

Ismét búcsúzik egy versenyző ma este az Exatlon-ban / Fotó: TV2

A Kihívóknál a nem várt párbaj-helyzet nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is gondolkodóba ejtette. Niki például azon véleményének adott hangot: ha sikerül a mai végjátékot megnyerniük és a bajnok fiúk is párbajoznak, taktikusan Koplányi Gábor - Kopi menjen a végső megmérettetésre, hiszen medáljaival biztosan hazaküldi bajnok ellenfelét, így a Kihívók egyben maradhatnak.

A pirosak a tegnap esti győzelemnek köszönhetően magabiztosan várják a végjáték második fordulóját,kék fiút küldenének haza.

