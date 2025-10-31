Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Új jegytípus a Wizz Air-nél: ennek sokan fognak örülni, Budapestet is érinti

Wizz Air
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 14:20
repülőgépjegy
A Wizz Air hamarosan új, Business Class jegyeket kínál, amely nagyobb kényelmet és extra szolgáltatásokat ígér. A próba decemberben indul több városból, köztük Budapestről is.

A Wizz Air egy új, Business Class-jellegű jegytípust készül bevezetni, amely extra szolgáltatásokat kínál az utasoknak, persze felár felár ellenében.

Új jegytípussal érkezik a Wizz Air
Új jegytípussal érkezik a Wizz Air   Fotó: Forrás: Flickr.com

Decemberben indulnak a Wizz Air Business Class próbajáratai

A Wizz Class elnevezésű jegy előnyei közé tartozik, hogy az utas lefoglalhatja a középső ülést, így több helye lesz a karjának és a lábának, valamint elsőbbségi beszállást kap, emellett egy kézipoggyászt és helyet a felső csomagtartóban. A jegy azonban nem tartalmaz további fedélzeti extrákat, például külön étel- vagy italajánlatokat.

Michael Delehant, a légitársaság egyik vezetője kedden jelentette be, hogy a próbajáratokat decemberben indítják Londonból, Rómából, Varsóból, Bukarestből és Budapestről.

Ami az árakat illeti, soha nem lesz drágább, mint egy plusz ülés megvásárlása. Nem pénzlehúzásnak szánjuk

– mondta a sajtótájékoztatón.

Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a próba bevezetését az utasok igényei indokolták, mivel egyre többen szeretnének több helyet, kényelmet és gyorsabb kiszállást a gépről. Hozzátette, hogy további előnyöket is be fognak jelenteni, amikor a jegyet hivatalosan elindítják.

A légitársaság jelenleg nem kínál különböző üléskategóriákat, kivéve az első sorban és a vészkijáratnál található helyeket, amelyek extra lábtérrel rendelkeznek – írta a Daily Mail.

 

