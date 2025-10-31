Új jegytípus a Wizz Air-nél: ennek sokan fognak örülni, Budapestet is érinti

A Wizz Air egy új, Business Class-jellegű jegytípust készül bevezetni, amely extra szolgáltatásokat kínál az utasoknak, persze felár felár ellenében.
A Wizz Class elnevezésű jegy előnyei közé tartozik, hogy az utas lefoglalhatja a középső ülést, így több helye lesz a karjának és a lábának, valamint elsőbbségi beszállást kap, emellett egy kézipoggyászt és helyet a felső csomagtartóban. A jegy azonban nem tartalmaz további fedélzeti extrákat, például külön étel- vagy italajánlatokat.
Michael Delehant, a légitársaság egyik vezetője kedden jelentette be, hogy a próbajáratokat decemberben indítják Londonból, Rómából, Varsóból, Bukarestből és Budapestről.
Ami az árakat illeti, soha nem lesz drágább, mint egy plusz ülés megvásárlása. Nem pénzlehúzásnak szánjuk
– mondta a sajtótájékoztatón.
Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a próba bevezetését az utasok igényei indokolták, mivel egyre többen szeretnének több helyet, kényelmet és gyorsabb kiszállást a gépről. Hozzátette, hogy további előnyöket is be fognak jelenteni, amikor a jegyet hivatalosan elindítják.
A légitársaság jelenleg nem kínál különböző üléskategóriákat, kivéve az első sorban és a vészkijáratnál található helyeket, amelyek extra lábtérrel rendelkeznek – írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.