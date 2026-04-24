Előzetest kapott az Interjú a vámpírral folytatása!

Az Anne Rice-regények, amiket Vámpírkrónikákként is ismerünk immár több filmfeldolgozást is megéltek. Ebből a legnépszerűbb kétségkívül a Brad Pitt, Tom Cruise és a fiatal Kirsten Dunst játékával készült Interjú a vámpírral, valamint a Lestat rocksztár korszakát feldolgozó A kárhozottak királynője. A legfrissebb megközelítés az a 2022-ben indult AMC sorozat, melynek a folytatásához már nem kell sokat aludni: az Interjú a vámpírral harmadik évada hamarosan érkezik, igen erős fordulattal.

Sam Reid egyenesen Tom Cruise nyomdokába lép az Interjú a vámpírral sorozatban (Fotó: YouTube)

Még a címe is megváltozik az Interjú a vámpírral sorozatnak

Az Interjú a vámpírral előzetese alapján kicsit zavarban lehetünk: ugyanis a Lestat, a vámpír címét vette át, de a történet mégis A kárhozottak királynője cselekményeit követi jelentősebb részben:

Meg kell hagyni, egy hangulatot valóban sikerült megfogniuk. Lestat de Lioncourt (Sam Reid) az a vámpír, aki megélte a francia forradalmat, az elektromosság és az atombomba feltalálását csak azért, hogy a modern világ egyik legnagyobb rocksztárává váljon. Végülis a való életben is komoly reklámértékkel bírna, ha kiderülne, hogy a legnagyobb rocksztárok valójában vámpírok voltak mindvégig.

A filmben Billy Idol — Dancing With Myself című dalának a feldolgozását hallhatjuk, amire Lestat szétszedi a színpadot energiájával, a felajzott közönség felett szörfölve. A dalt egyébként ténylegesen Sam Reid adja elő.

A történetben Lestat felkeresi a korábbi interjút jegyző írót, hogy megcáfolja Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) történetét, amit az első két évadban követtünk. Így a narratíva az ő egoista szemszögére irányul, közben komoly akciókba keveredve a különböző vámpírklánokkal — mondhatni csak a szokásos, csak ezúttal sokkal pörgősebb, rock’n’rollosabb hangvételbe ágyazva. Korábbi szerepeikben Sam Reiden és Jacob Andersonon kívül Assad Zaman, Eric Bogosian, Delainey Hayles és Jennifer Ehle is visszatérnek.

Így vagy úgy, de nehéz lesz a Tom Cruise-féle Lestat nyomdokába lépni — ugyanis Tom Cruise olyan szinten nem öregszik, hogy egyesek már viccesen elkönyvelték, hogy ő ténylegesen egy vámpír, csak épp sikerült felvenniük az életét a kilencvenes években. Meg azért lássuk be, ő volt a legerősebb karakter abban a filmben... szinte gyanús!