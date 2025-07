Így úszd meg olcsón az étkezést a nyaraláson

5. Kellemeset a hasznossal

Ha csak tényleg az éhségünk csillapítása, és nem egy éttermi élmény a célunk, akkor tegyünk úgy, ahogy idehaza is: a legdrágább éttermek helyett keressünk kifőzdéket, street food kocsikat, nézzük meg a helyi kávézók, bisztrók menüjét. Menjünk ki a legközelebbi piacra is, itt friss, finom gyümölcsöket, zöldségeket vehetünk helyi termelőktől, de meleg ételt is kaphatunk itt.

6. Főzzük meg magunknak az ételeket

Nyaraláskor az ember a legkevésbé sem vágyik a mindennapos főzésre, de aki szereti a gasztronómiát, annak különleges élmény lehet helyben vásárolt hozzávalókból helyi receptek alapján elkészíteni az ebédet vagy a vacsorát. A hozzávalókat szerezzük be a helyi boltokból, lehetőleg ott, ahova a helybéliek is járnak. Ha nincs konyha a szállásunkon, a reggeli, vacsora hozzávalóit akkor is megvásárolhatjuk, és készíthetünk magunknak szendvicset.

