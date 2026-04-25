Életmentő tanács a kapitánytól: a te lábadon is ott a halálos csapda ha repülsz?

A kényelem hajszolása közben sokan elfelejtik, hogy a repülés egy technikai folyamat, ahol bármikor adódhat vészhelyzet. A „Captain Steeeve” néven ismert pilóta arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a trópusi úti célokhoz kézenfekvőnek tűnik a laza viselet, a flip-flop papucsot soha ne viseld a repülőn az utazás ideje alatt. Egy gyors evakuálás során a lábujjas papucsok és a nyitott lábbelik pillanatok alatt lerepülhetnek a lábról, ami végzetes akadályt jelenthet a menekülésnél.

A pilóta elmondja, miért ne viseld a repülőn a papucsot. Te tudod?

Fotó: DenisProduction.com / shutterstock

Menekülési akadály: a papucs vészhelyzetben könnyen lerepül, így a vészcsúszdán vagy a törmelékes talajon mezítláb, védtelenül maradsz.

a papucs vészhelyzetben könnyen lerepül, így a vészcsúszdán vagy a törmelékes talajon mezítláb, védtelenül maradsz. Sérülésveszély: a zárt, fűzős cipő stabilan tartja a lábat, megvédve a forró aszfalttól és az éles roncsdaraboktól az evakuálás során.

a zárt, fűzős cipő stabilan tartja a lábat, megvédve a forró aszfalttól és az éles roncsdaraboktól az evakuálás során. Égésvédelem: a pilóta szerint a testet teljesen fedő pamutruházat segít elnyelni a hőt és megóvni a bőrt a súlyosabb égési sérülésektől.

Tudod, miért ne viseld a repülőn a papucsot?

A pilóta érvelése egyszerű: ha egy kényszerleszállás után gyorsan el kell hagyni a gépet, a lábbelinek a lábon kell maradnia. A papucsok és a bebújós cipők könnyen leesnek, különösen, ha vészcsúszdát kell használni. Cipő nélkül az utas védtelen marad a forró aszfalttal, az éles törmelékekkel vagy az üzemanyaggal szennyezett talajjal szemben. A mezítlábas menekülés lassítja az embert, és közvetlen sérülésveszélynek teszi ki a lábat, ami egy katasztrófahelyzetben a túlélést is veszélyeztetheti.

Pamut és fűzős cipő a biztonság záloga

A szakértő javaslata szerint a legbiztonságosabb választás egy zárt, fűzős cipő, amely stabilan tartja a lábat. Ez nem esik le a csúszdán, és megfelelő védelmet nyújt a tereptárgyak ellen a gép elhagyása után. Az öltözet többi részénél is érdemes megfontoltnak lenni: a pilóta a természetes alapanyagokat, azon belül is a pamutot részesíti előnyben.

A teljes testfelület védelme

A rövidnadrág és a trikó helyett a hosszú ujjú felső és a hosszú nadrág viselése javasolt. A pamutruházat képes elnyelni a hőt, és fizikai gátat képez a bőr, illetve a külső hatások között. Egy esetleges tűz vagy súrlódás esetén a bőrt teljesen fedő ruházat jelentősen csökkentheti az égési sérülések mértékét és a horzsolások súlyosságát. A szintetikus anyagokkal szemben a pamut nem olvad rá a bőrre magas hőhatás esetén, így az utazás során a praktikumot a biztonsági szempontok mögé kell sorolni.