Beindult a szülés és egy 70 éves asszony szörnyet halt – telefonozással okozta a katasztrófát a felelőtlen tini

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 15:50
Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség végzetes következményekkel járt: egy telefonját használó tinédzser háromautós balesetet okozott Minnesotában, amelyben egy 70 éves nagymama életét vesztette, egy várandós nőt pedig sürgősségi császármetszéssel kellett megmenteni.

Súlyos vádat emeltek egy minnesotai fiatal ellen, aki a hatóságok szerint tavaly decemberben a mobiltelefonja miatt okozott halálos közlekedési balesetet. A fiú a tragédia idején mindössze 17 éves volt.

Felelőtlensége miatt történt a tragikus baleset
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A nyomozati iratok szerint a tinédzser egy BMW-t vezetett, amikor figyelmét a telefonja vonta el az útról. A hatóságok megállapítása alapján a készüléket használta vezetés közben, ezért nem vette észre időben az előtte haladó járműveket.

A 70 éves Linda Davis éppen egy Jeepben ült, és balra akart kanyarodni, amikor a mögötte nagy sebességgel érkező BMW fékezés nélkül hátulról belerohant.

Miközben Davis a kanyarodásra várt, a BMW nagy sebességgel felhajtott mögé, nem lassított, és nekiütközött a Jeepnek

– áll a baleseti jelentésben.

Az ütközés erejétől Linda Davis autója átsodródott a szembejövő sávba, ahol egy Ford SUV-val ütközött. Ezt a járművet egy várandós nő vezette, aki szintén megsérült a balesetben.

A kismamát azonnal kórházba szállították, ahol sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta. Az anya és a baba is túlélte a tragédiát, a nő azonban több sérülést szenvedett.

Felelőtlenségével óriási balesetet okozott

Linda Davis családja szerint a 70 éves nagymama a helyszínen meghalt, ráadásul mindez közvetlenül az otthona előtt történt.

Linda közvetlenül az otthonuk előtt hunyt el Champlinban

– írták a család számára indított adománygyűjtő oldalon. Hozzátették:

Hirtelen elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után.

A hatóságok szerint a fiú a baleset után azt állította, hogy az autó fékje „nagyon lassú”, ezért nem tudott időben megállni. A rendőrség azonban házkutatási engedéllyel átvizsgálta a telefonját, és kiderült, hogy a készüléken egy alkalmazást használt folyamatosan 15:20 és a baleset 15:28-as időpontja között, több interakciót is rögzítve.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a fiatal előbb az édesanyját hívta fel, és csak ezután tárcsázta a segélyhívót. Az immár 18 éves fiút halálos közúti baleset okozásával vádolják, az ügyet fiatalkorúak bíróságán tárgyalhatják – írja a Law and Crime.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
