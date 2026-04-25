Beindult a szülés és egy 70 éves asszony szörnyet halt – telefonozással okozta a katasztrófát a felelőtlen tini

Súlyos vádat emeltek egy minnesotai fiatal ellen, aki a hatóságok szerint tavaly decemberben a mobiltelefonja miatt okozott halálos közlekedési balesetet. A fiú a tragédia idején mindössze 17 éves volt.

Felelőtlensége miatt történt a tragikus baleset

A nyomozati iratok szerint a tinédzser egy BMW-t vezetett, amikor figyelmét a telefonja vonta el az útról. A hatóságok megállapítása alapján a készüléket használta vezetés közben, ezért nem vette észre időben az előtte haladó járműveket.

A 70 éves Linda Davis éppen egy Jeepben ült, és balra akart kanyarodni, amikor a mögötte nagy sebességgel érkező BMW fékezés nélkül hátulról belerohant.

Miközben Davis a kanyarodásra várt, a BMW nagy sebességgel felhajtott mögé, nem lassított, és nekiütközött a Jeepnek

– áll a baleseti jelentésben.

Az ütközés erejétől Linda Davis autója átsodródott a szembejövő sávba, ahol egy Ford SUV-val ütközött. Ezt a járművet egy várandós nő vezette, aki szintén megsérült a balesetben.

A kismamát azonnal kórházba szállították, ahol sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta. Az anya és a baba is túlélte a tragédiát, a nő azonban több sérülést szenvedett.

Felelőtlenségével óriási balesetet okozott

Linda Davis családja szerint a 70 éves nagymama a helyszínen meghalt, ráadásul mindez közvetlenül az otthona előtt történt.

Linda közvetlenül az otthonuk előtt hunyt el Champlinban

– írták a család számára indított adománygyűjtő oldalon. Hozzátették:

Hirtelen elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után.

A hatóságok szerint a fiú a baleset után azt állította, hogy az autó fékje „nagyon lassú”, ezért nem tudott időben megállni. A rendőrség azonban házkutatási engedéllyel átvizsgálta a telefonját, és kiderült, hogy a készüléken egy alkalmazást használt folyamatosan 15:20 és a baleset 15:28-as időpontja között, több interakciót is rögzítve.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a fiatal előbb az édesanyját hívta fel, és csak ezután tárcsázta a segélyhívót. Az immár 18 éves fiút halálos közúti baleset okozásával vádolják, az ügyet fiatalkorúak bíróságán tárgyalhatják – írja a Law and Crime.