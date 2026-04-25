Dárdai Bence kitárta a lelkét: megváltoztatta a súlyos sérülés

Reményei szerint a következő idény rajtjára lesz újra teljes értékű játékos Dárdai Bence, aki a tavaly novemberi sérülése után sokáig bizonytalanságban élt, és még mindig nem az igazi a bal térde.

Dárdai Bence november óta lábadozik a súlyos térdsérüléséből

A német Bundesligában kiesőjelölt VfL Wolfsburg és a magyar labdarúgó-válogatott 20 éves középpályása hónapok óta a rehabilitációs munkát végzi, és elmondása szerint sokat változtatott a hozzáállásán ez a nehéz időszak. Eleinte abban sem voltak biztosak az orvosok, hogy meg kell műteni az elülső keresztszalag-szakadása után, majd hetek múltán mégis megoperálták – az azóta eltelt öt hónapban pedig Dárdai Bence fiatal, csúcsra törő futballista létére nehezen viselte a kezelések, a kondiedzések, a gyógytorna monotonitását.

Dárdai Bence: Óvatosnak kell lennem

– Hosszú hetekig ugyanaz volt a menetrendem, rengeteg időt töltöttem a négy fal között. Ilyenkor az ember teljesen másként kezd gondolkodni. (...) Nemrégiben elkezdtem futni, kicsit már a labdával is kocoghatok, de óvatosnak kell lennem, hogy ne erőltessem meg a térdemet. Nagyon nehéz volt ez a néhány hónap, még mindig nem olyan a térdem, mint kellene, de alakul. Semmit sem sürgetek, ennyi kihagyás után már nem számít, ha a remélthez képest egy-két héttel elhúzódik a visszatérésem.

Fiatalon különösen nehéz türelmesnek maradni, mert nagyon ott akarok lenni a pályán, de észnél kell lennem

– mondta többek között Dárdai Bence a Nemzeti Sportnak.

Dárdai Pál legifjabb fia sokat tanult ebben az időszakban:

– Sokkal türelmesebb ember lettem az elmúlt hónapokban. Korábban volt, hogy nyugtalan voltam, ha valamire sokat kellett várnom, most már sokkal higgadtabban kezelek helyzeteket.

Különleges pillanatként éltem meg, amikor négy hónap elteltével futócipőt húzhattam, először mehettem kocogni, de emlékszem, azt is tudtam értékelni, amikor először mentem le a boltba.

Nagyon élvezem, hogy már a friss levegőn edzhetek. Érzem, hogy egyre közelebb a visszatérésem, de hallgatnom kell a testemre. Ha jelez, könnyített munkát kell végeznem – mondta Dárdai Bence, aki most abban bízik, bajba került csapata nélküle is elcsípi az osztályozós helyet és bennmarad a Bundesliga élvonalában, hogy aztán az új szezonban már ő is visszatérhessen segíteni a társainak.