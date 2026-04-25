Eldugult a vécéd? 5+1 otthoni megoldás dugulás ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 16:15
A nedves törlőkendőtől az ételmaradékig bármi okozhatja a toalett dugulását. Kétségbeejtő, amikor nem megy le a víz, de szerencsére néhány otthoni módszer segíthet megoldani a problémát. Mutatjuk a legjobb praktikákat dugulás ellen.
Vécébe dobod a vattapamacsot, a fogselymet, sőt néha egyéb tárgyak, esetleg ételmaradékok is a toalettben végzik? Ha a válasz igen, a gyakorlatnak könnyen lehet dugulás a vége, ám nem minden esetben indokolt szakembert hívni. Van néhány otthoni praktika, amely sokat segíthet dugulás ellen.

WC dugulás ellen házilag
Számos tárgy okozhatja a vécé eltömődését, ám a dugulás ellen számos házi praktika bevethető
5+1 módszer WC dugulás ellen házilag

1. Kezdjük az alap eszközzel

Sokan lebecsülik a vécépumpa erejét, pedig első körben érdemes bevetni, mert kisebb dugulások esetén pillanatok alatt megoldhatja a problémát. A lényeg, hogy a pumpa feje teljesen fedje le a lefolyónyílást. A gyors, határozott pumpáló mozdulatok által keltett nyomáskülönbség az esetek többségében kimozdítja a dugulást okozó tárgyat.

2. A mosogatószer tökéletes dugulás elleni szer

Eldugult a WC, nincs pumpa? Amennyiben pont nincs kéznél a megfelelő eszköz, öntsünk bőséges adag zsíroldó hatású mosogatószert a csészébe, majd zúdítsunk rá egy vödör forró, de nem lobogó vizet, mert utóbbitól elrepedhet a kerámia. A mosogatószer síkossá teszi a csövet, a meleg víz pedig segít lebontani a szerves lerakódásokat.

3. Hogyan használható a szódabikarbóna dugulás ellen?

Szórjunk fél pohár szódabikarbónát a vécébe, majd öntsünk rá ugyanannyi ecetet. A keverék azonnal hevesen pezsegni kezd, ami mechanikailag lazítja fel a dugulást. Hagyjuk hatni legalább húsz percig, majd öblítsük le forró vízzel.

4. A vállfa, mint utolsó esély

Egy szétszedett, kiegyenesített fém vállfa is segíthet, amennyiben a dugulás közel van a nyíláshoz. Hajlítsuk kampósra a végét, és óvatosan – hogy ne karcoljuk össze a porcelánt – próbáljuk meg kipiszkálni az akadályt. Ha van kéznél vastagabb drót otthon, azzal is próbálkozhatunk.

5. Vizes porszívó bevetésen

Amennyiben rendelkezünk nagy teljesítményű, nedves-száraz porszívóval, azzal megpróbálhatjuk kiszívni a vizet és a dugulást is. Fontos, hogy ezt sose próbáljuk meg hagyományos porszívóval, mert életveszélyes, és a gépet is tönkreteheti.

6. Mikor hívjunk szakembert a duguláshoz?

Amennyiben egyáltalán nem folyik le a víz, vagy a padlóösszefolyónál visszajön a szennyvíz, ne kísérletezzünk házi módszerekkel. Ilyenkor ugyanis valószínűleg a fő vezetékben van a hiba, amihez már professzionális csőgörény vagy gépi spirál szükséges.

A eldugult lefolyó tisztítása házilag 8 lépésben

1. Mit tegyünk, ha eltömődik a lefolyó?

Mielőtt bármilyen drága vegyszert alkalmaznánk, próbálkozzunk egy forró vizes öblítéssel. A konyhai lefolyó dugulások ellen különösen hatékony lehet ez a módszer, hiszen a legtöbb problémát a megdermedt zsiradékok okozzák. Öntsünk egy nagy fazék forró vizet a lefolyóba; sokszor ennyi is elég, hogy a zsíros lerakódás feloldódjon és tovább haladjon a csövekben.

2. A bátrak szerelhetnek is

Amennyiben a víz továbbra sem megy le, a dugulás valószínűleg a szifonban van. Tegyünk egy vödröt alá, tekerjük le a zárókupakot, és távolítsuk el a lerakódott ételmaradékot, vagy fürdőszobai mosdónál a hajcsomókat. Ez a módszer szinte minden dugulást megszüntet, de fontos, hogy összeszereléskor ügyeljünk a tömítésekre, hogy ne csöpögjön a szifon.

3. Legyünk óvatosak a dugulás elleni szerekkel

Az erős lefolyótisztítók nagyon hatásosak, de veszélyesek is lehetnek, hiszen nemcsak a környezetre lehetnek ártalmasak, de a régi típusú, vékony falú műanyag csöveket meg is olvaszthatják. Fontos, hogy sose keverjünk össze egymással különféle szereket (például ecetet és hipót), mert mérgező klórgáz szabadulhat fel!

A dugulás elleni szerek kiválasztása fontos
A dugulások ellen számos vegyszer alkalmazható, ám fontos odafigyelni arra, mit mivel használunk
4. Biológiai módszerek

Erős, maró vegyszerek helyett kipróbálhatunk enzimes vagy baktériumalapú lefolyótisztítókat is. Ezek kíméletesebbek a csövekkel és a környezettel is, és hatékonyan bontják le a szerves szennyeződéseket.

5. Hogyan lehetséges a dugulás megelőzése?

A legjobb, ha mindent igyekszünk megtenni, hogy elkerüljük a dugulást. A konyhai mosogatóba sose öntsünk étolajat vagy sütéshez használt zsírt: mosogatás előtt törölgessük el konyhai papírtörlővel a serpenyőket, tepsiket, hogy a zsiradék nagyjától megszabaduljunk. A használt étolajat pedig gyűjtsük külön, és vigyük gyűjtőpontra.

6. Használjunk szűrőket

Érdemes minden lefolyónyílásba – kád, mosogató, mosdókagyló – apró lyukú szűrőt tenni. A fürdőben a hajszálak, a konyhában az ételmaradékok nagy részét felfogja, így ezek nem jutnak be a lefolyóba.

7. Tévhit, hogy a kávézacc segít

Sokan a dugulás megelőzésére kávézaccot szórnak a mosogatóba, abban bízva, hogy az érdes felület és a savasság kitisztítja a csöveket. Valójában azonban a zacc nem oldódik, hanem leülepszik, és a zsiradékkal kemény, szinte eltávolíthatatlan dugót alkot.

8. Időnként öblítsük át

Havonta egyszer szórjunk egy-két evőkanál szódabikarbónát a csövekbe akkor is, ha nincs dugulás, és öntsük le forró vízzel. Ez segít tisztán tartani a járatokat, és a kellemetlen szagok kialakulását is megelőzi, mielőtt a víz lefolyása lassulni kezdene.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
