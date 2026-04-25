Eldugult a vécéd? 5+1 otthoni megoldás dugulás ellen

Vécébe dobod a vattapamacsot, a fogselymet, sőt néha egyéb tárgyak, esetleg ételmaradékok is a toalettben végzik? Ha a válasz igen, a gyakorlatnak könnyen lehet dugulás a vége, ám nem minden esetben indokolt szakembert hívni. Van néhány otthoni praktika, amely sokat segíthet dugulás ellen.

Számos tárgy okozhatja a vécé eltömődését, ám a dugulás ellen számos házi praktika bevethető

5+1 módszer WC dugulás ellen házilag

1. Kezdjük az alap eszközzel

Sokan lebecsülik a vécépumpa erejét, pedig első körben érdemes bevetni, mert kisebb dugulások esetén pillanatok alatt megoldhatja a problémát. A lényeg, hogy a pumpa feje teljesen fedje le a lefolyónyílást. A gyors, határozott pumpáló mozdulatok által keltett nyomáskülönbség az esetek többségében kimozdítja a dugulást okozó tárgyat.

2. A mosogatószer tökéletes dugulás elleni szer

Eldugult a WC, nincs pumpa? Amennyiben pont nincs kéznél a megfelelő eszköz, öntsünk bőséges adag zsíroldó hatású mosogatószert a csészébe, majd zúdítsunk rá egy vödör forró, de nem lobogó vizet, mert utóbbitól elrepedhet a kerámia. A mosogatószer síkossá teszi a csövet, a meleg víz pedig segít lebontani a szerves lerakódásokat.

3. Hogyan használható a szódabikarbóna dugulás ellen?

Szórjunk fél pohár szódabikarbónát a vécébe, majd öntsünk rá ugyanannyi ecetet. A keverék azonnal hevesen pezsegni kezd, ami mechanikailag lazítja fel a dugulást. Hagyjuk hatni legalább húsz percig, majd öblítsük le forró vízzel.

4. A vállfa, mint utolsó esély

Egy szétszedett, kiegyenesített fém vállfa is segíthet, amennyiben a dugulás közel van a nyíláshoz. Hajlítsuk kampósra a végét, és óvatosan – hogy ne karcoljuk össze a porcelánt – próbáljuk meg kipiszkálni az akadályt. Ha van kéznél vastagabb drót otthon, azzal is próbálkozhatunk.

5. Vizes porszívó bevetésen

Amennyiben rendelkezünk nagy teljesítményű, nedves-száraz porszívóval, azzal megpróbálhatjuk kiszívni a vizet és a dugulást is. Fontos, hogy ezt sose próbáljuk meg hagyományos porszívóval, mert életveszélyes, és a gépet is tönkreteheti.

6. Mikor hívjunk szakembert a duguláshoz?

Amennyiben egyáltalán nem folyik le a víz, vagy a padlóösszefolyónál visszajön a szennyvíz, ne kísérletezzünk házi módszerekkel. Ilyenkor ugyanis valószínűleg a fő vezetékben van a hiba, amihez már professzionális csőgörény vagy gépi spirál szükséges.