Brutálisan kiakadt a Kihívók vádjai miatt az Exatlon Bajnoka: „Ez nevetséges”

Lencse László labdarúgó is az Exatlon 2026-os Bajnokait erősíti, és kétség sem fér hozzá, hogy a csapat egyik legerősebb tagja. Ennek ellenére persze olykor ő is hibázik, ami miatt nem minden a terveik szerint alakul. A Kihívók Koplányi Gábora, azaz Kopi azonban most azzal vádolta meg a pirosakat, hogy a végjátékban csak azért tudtak nyerni, mert az előtte lévő medáljátékot szándékosan nem vették komolyan. A Bajnokok Lencse Lacija ezen mélységesen felháborodott, és lapunknak adott interjúja során csúnyán ki is akadt.

Koplányi Gábor az Exatlon Hungary 2026-os évadának egyik legerősebb játékosa tegnap is elképesztő győzelmet aratott (Fotó: TV2)

Az Exatlon 5. évadának tegnapi adásában a csapatok férfi versenyzői előbb egy medáljátékban mérték össze az erejüket, ahol végül Kopi szerezte meg a győzelmet. A Kihívó szerint azonban nem volt igazi a küzdelem, ugyanis a pirosak nem vették komolyan a futamot.

Gyakorlatilag Mátét kivéve, egy picit azt éreztem, mintha félvállról vették volna a srácok ezt a medált, vagy nem érezték volna úgy át a súlyát. Úgy éreztem egy picit, hogy Tomi, meg Benji is lassabban jött, nem futott úgy, Lala meg a felénél már vicceskedett, hogy nem ment neki úgy. Engem egy fokkal jobban bosszantott volna, ha nem sikerül

– vetette fel Gábor a csapattársának, Horváth Rolinak.

A Kihívók úgy érezték, Lencse Laci nem vette komolyan a medáljátékot, mert a végjátékra tartalékolta az erejét (Fotó: TV2)

Az Exatlon Lencse Lacija kiborult Kopi szavain

Bár a focista nem hallhatta a Kihívók beszélgetését, az interjú során elárultuk neki, hogy milyen feltételezéssel állt elő ellenfele, amin azonnal felháborodott.

Hát ez nevetséges. Ez abszolút nem így van, hogy tartalékoltunk. Az, ami ott történt, az úgy sikerült, ahogy sikerült. A piros mez azt mutatja, Bajnokok vagyunk és aki élsportoló volt, az tudja, hogy minden futam számít, és úgy áll oda minden egyes futamhoz, hogy nyerni szeretne. Úgyhogy abszolút nem volt bennünk ilyen. Szóval ezzel, hogy tartalékoltunk, abszolút nem értek egyet

– jelentette ki teljes meggyőződéssel Laci.

Persze a Bajnokok végül szépítettek az eredményeiken, hiszen a végjáték első fordulóját ők nyerték, így a Kihívók Nagy Benije lett a biztos párbajozó. Ez persze a pirosaknak hatalmas motivációt adott.