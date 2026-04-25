91 évesen lett először nagypapa egy férfi, ami ezután történt, az még őt is meglepte

Az a nap, amikor egy férfinek először lett unokája, nemcsak egy felejthetetlen pillanat volt a számára, de egy rekordot is megdöntött vele.
A Guinness Rekordok Könyve sajtóközleménye szerint az ausztrál Charles Smith tavaly augusztusban először lett nagypapa 91 éves és 209 napos korában, ami elég volt egy világrekord megdöntéséhez. Azon pillanatra, amikor Smith megismerte unokáját, Islát, úgy emlékezett vissza, hogy „teljesen varázslatos” volt.
− Csak annyit mondhatok, hogy felvettem a karomba, és nem akartam visszaadni. Kivéve a pelenkacserére – mondta a rekordokat nyilvántartó szervezetnek. Bár Smith nagy várakozással tekintett Isla születésére, a világrekord megdöntése meglepetésként érte. Lányuk születése után Smith fia és felesége titokban benyújtottak egy kérelmet az ő nevében, majd később meglepték az erről szóló plakettel.
Smith elmondta, büszke arra, hogy mostantól a „Poppy” nevet viseli.
Rengeteg nagypapa és nagyapa van körülöttünk
– nyilatkozta a rekordokat nyilvántartó szervezetnek, majd hozzátette:
− Úgy érzem, a Poppy név illik hozzám.
Smith azonban nem hagyta, hogy a új rekordtartó státusza a fejébe szálljon.
Ő az unokám. Rekordot döntött vagy sem, ő a családom
- idézi a nagypapa szavait a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.