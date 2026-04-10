Tiltott helyek – 5 híres úti cél, ahová nőként sosem teheted be a lábad

A világunk tele van lenyűgöző látnivalókkal, ám napjainkban is léteznek olyan helyszínek, ahol az ősi törvények és vallási rítusok felülírják a látogatók szabadságát. Ezek a tiltott helyek gyakran évezredes izolációt élveznek, és a helyiek a mai napig szigorúan őrzik a rendet a kívülállókkal, különösen a nőkkel szemben. Legyen szó szakrális hegyekről vagy elzárt szigetekről, a szabályok ismerete elengedhetetlen, hogy a kulturális konfliktusokat elkerüljük. 2026-ban is számos olyan helyszín létezik a nagyvilágban, ahová bizonyos társadalmi csoportoknak egyszerűen tilos belépni.

A tiltott helyek közé tartozik, ahová nők nem léphetnek be: a japán Omine-hegy szentélyének főbejárata

Fotó: Wikipédia

Mianmártól Japánig számos vallási helyszín ma is elzárja kapuit a női látogatók előtt az ősi tisztasági rítusok miatt. Európai határok: Görögországban egy egész félsziget, Hamburgban pedig egy híres utca tartja fenn a belépési korlátozást a hagyományok és a rend kedvéért.

Melyek azok a tiltott helyek a világon, ahová nőknek tilos belépni?

Bár ma már akad olyan helyszín is, ahová fordítva, éppen a férfiak számára tilos a belépés, többségében még a nőket éri hátrányos megkülönböztetés. Az alábbiakban öt olyan helyszínt mutatunk be, ahová nőknek tilos a belépés.

Mahamuni-pagoda, Mianmar

A mianmari Mandalay városában található Mahamuni-pagoda az ország egyik legfontosabb buddhista zarándokhelye, amely egy hatalmas, aranyozott Buddha-szobornak ad otthont. A kegyhely belső részébe azonban kizárólag férfiak mehetnek be, hogy a rituálé részeként újabb és újabb aranylemezeket simítsanak a szoborra. A nők és lányok számára a szentély közvetlen környezete elzárt terület, ők csak a távolabbi udvarról, imádkozva figyelhetik az eseményeket.

A mianmari Mahamuni-pagoda, amelynek legbelső szentélye szigorúan elzárt a nők elől

Fotó: OPIS Zagreb / shutterstock

Athosz-hegy, Görögország

A Khalkidiki-félszigeten elhelyezkedő Athosz-hegy egy önálló szerzetesi köztársaság, amely húsz ortodox kolostornak ad otthont. A területre nők és gyermekek egyáltalán nem tehetik be a lábukat, sőt, a nőstény háziállatok jelenléte is szigorúan tiltott a félszigeten. Még a férfi turistáknak is külön engedélyre, úgynevezett diamonitirionra van szükségük a látogatáshoz, amit csak korlátozott számban adnak ki a zarándokoknak.