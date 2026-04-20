Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezt neked is tudnod kell, hogy ne kerülj bajba: ezért tilos a saját ennivaló a legtöbb hotelben

étel
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 13:15
tiltáshigiéniahotelszoba
Sokan választanak olyan ellátást, amely csupán a reggelit tartalmazza, így a nap többi részében maguknak kell megoldaniuk az étkezést. Érdemes azonban tisztázni, hogy a választott hotelszoba nem minden esetben alkalmas a kívülről hozott vacsora elfogyasztására.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Bár logikusnak tűnhet a sarki pizzériából rendelni egy gyors vacsorát, a szállodák többsége ezt nem nézi jó szemmel. Ennek alapvető oka, hogy a tisztasági előírások szerint egy átlagos hotelszoba nem alkalmas külső forrásból származó ételek tárolására és elfogyasztására. A hotelek alapszabályai szerint a vendégtérben higiéniai okokból nem kívánatos az idegen élelem. Ez a szabály független a szálloda csillagszámától vagy a szoba felszereltségétől, mivel a lehulló morzsák, az intenzív ételszagok és a kicsorduló szószok maradandó nyomokat hagyhatnak a kárpitokon és a padlószőnyegen.

Hotelszoba részlet minihűtővel.
A hotelszoba higiéniai okoból nem megfelelő hely a saját ételek elfogyasztására, és a minihűtő sem arra van, hogy az otthonról hozott elemózsiát abban tárold. Fotó: New Africa / Shutterstock
  • Higiéniai kockázat: az intenzív ételszag és a kiömlő szószok miatt a szállodák tiltják a máshonnan származó étel bevitelét.
  • Házirend ereje: a recepciónak joga van megtagadni a belépést, ha ételfutártól rendeltél vacsorát.
  • Kivétel a konyha: csak az apartmanokban vagy konyhás egységekben engedélyezett az önellátás.

Miért tiltja a hotelszoba házirendje a saját ételt a szállodában?

Fontos megérteni a jogi hátteret is: a szálloda a higiénia érdekében fenntartja a házirendet. Ez azt jelenti, hogy az üzemeltető saját szabályzatot alkothat, amelyet a vendég a foglalással elfogad. Amennyiben a házirend tiltja az idegen ételek bevitelét, a recepció munkatársainak joguk van akár a belépést is megtagadni egy doboz pizzával a kézben. A konfliktusok elkerülése érdekében javasolt előre tájékozódni az intézmény konkrét szabályairól.

Kivételek és speciális szállástípusok

Természetesen léteznek olyan kategóriák, ahol az önellátás alapvető elvárás. Az apartmanhotelek, a konyhasarokkal felszerelt stúdiók vagy a hosszabb tartózkodásra tervezett „boarding house”-ok kifejezetten arra szolgálnak, hogy a vendég maga készítse el vagy hozza be az ételeit. Ezekben az egységekben a berendezés és a takarítási protokoll is ehhez igazodik.

A hagyományos hotelszobákban viszont a minibár sem a saját élelmiszerek tárolására szolgál. A hűtőkapacitást a ház által kínált italoknak és snackeknek tartják fenn. Saját termékek behűtése előtt mindenképpen érdemes engedélyt kérni.

Együttműködés a személyzettel

Adódhatnak olyan helyzetek, amikor elkerülhetetlen, hogy a szállodán kívülről származó ételt rendeljünk. Ilyen lehet egy speciális ételallergia miatti saját tej vagy a hűtést igénylő gyógyszerek esete. A szakértő tapasztalata szerint a szállodák rugalmasak az ilyen kérésekkel kapcsolatban, ha a vendég időben jelzi az igényét. A megoldás gyakran a központi hűtő használata vagy egy kisméretű, külön berendezés biztosítása lehet.

Végső soron a szállodai etikett azt diktálja, hogy használjuk a helyi éttermet vagy a szobaszervizt. Ha mégis máshol vásárolnánk ételt, fogyasszuk el odakint, hogy megőrizzük a szálláshely állapotát a következő vendégek számára is.

Nézd meg a videón a következő 10 szállodai trükköt, amivel pénzt spórolhatsz meg:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
