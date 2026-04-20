„Én csak haza szerettem volna menni meghalni” – Nathalie Baye halálát képtelenség feldolgozni

1973-ban az egész világ belezúgott az Amerikai éjszaka Joëlle-jeként, és azóta is ragyogott a csillaga. Nathalie Baye meghalt 77 éves korában gyógyíthatatlan Lewy-testes demenciában. A legenda 109 filmben szerepelt; nemcsak Európában, de Amerikában is imádták. Játszott Leonardo DiCaprio és Tom Hanks oldalán a Kapj el, ha tudsz! című rabló-pandúr filmben, sőt a Downton Abbey: Egy új korszakban is. A színésznő három évvel ezelőtt visszavonult betegsége miatt, ám a filmjei örökre velünk maradnak. Baye a 2000-es években is aktív volt, de egyre kevesebb nagy szerep várt rá, ám egy kanadai-francia fenegyerek, Xavier Dolan 2016-ban újra visszahozta a rivaldafénybe, ami egészen a Cannes-i Filmfesztivál nagydíjáig repítette a színésznőt és sikerfilmjét.
Xavier Dolan körülbelül 20 éves korától kezdve gyártotta kisköltségvetésű, gerillamódszerekkel forgatott független filmjeit, amik rendre sikert arattak a közönségnél és a fesztiválokon is. Megöltem anyámat, Képzelt szerelmek, Így is, úgy is Laurence... csak pár film, amivel zajos sikert aratott. Még csak 26 éves volt 2015-ben, amikor az Oscar-díjas Marion Cotillard, a francia fenegyerek Vincent Cassel, a tragikusan fiatalon elhunyt Gaspard Ulliel és a közben Enyedi Ildikó múzsájává avanzsált Léa Seydoux igent mondott neki Baye-jel együtt, az Ez csak a világ vége című film elkészítésére.
Baye már kapott egy kisebb szerepet az Így is, úgy is Laurence-ben, és tudta, hogy Dolan a kortárs underground igazi fenegyereke, így nem volt kérdés, hogy elvállalja az anya szerepét a filmben – dacára annak, hogy azt hitte, hanyatló karrierjének végét fogja jelenteni a figura. A filmben egy meglehetősen harsány anyát alakít, barna hajjal, kék lakkozott körmökkel és szinte bohócszerű, feltűnő sminkkel.
A színésznő így nyilatkozott a 2016-os cannes-i bemutató után, amikor először meglátta a hebrencs figurát a vásznon:
Azt hittem, ez egy elég brutális karrierzárás lesz!
– mondta Nathalie Baye a Cannesi Filmfesztivál vörös szőnyegen.
Nem is tévedhetett volna nagyobbat: Baye 60 felett a másodvirágzását köszönhette Dolan filmjének, és a cannes-i nagydíjas alkotás után évente 2-3 filmet és sorozatot forgatott 2023-ig. Az ötszereplős kamaradráma egy fiatal drámaíróról szól, aki hosszú évek után hazalátogat a francia vidéken élő családjához Párizsból. »Én csak haza szerettem volna menni meghalni« – a fiatal Louis ezzel a vággyal indul útnak, ugyanis halálos betegséggel diagnosztizálják, és ezt szeretné elmondani teljesen diszfunkcionális családjának, akik elől egészen Párizsig menekült.
Ott várja az erőszakos bátyja (Cassel), a szürke vidéki létbe süppedt, bátyjáért rajongó húga (Seydoux), a sógornője, aki talán sokkal jobban érti őt, mint a családja valaha (Cotillard), és végül az anya, aki tulajdonképpen mindig is a saját tengelye körül forgott.
Sosem értettelek, de mindig szerettelek!
– mondja az anya a fészerben lévő közös nagyjelenetük alatt, közvetlenül azután, hogy az O-Zone Dragostea Din Tei című számára lejtett egy táncot a konyhában a lányával. Baye ebben az ötperces jelenetben mindent megmutatott, amit a színészetről tanult; ott volt benne Truffaut tanítása, Spielberg maximalizmusa, miközben egy telepi proli asszony figurájában is meg tudta tartani azt a nőiséget és eleganciát, ami az egész életét és pályáját jellemezte.
Nyugodjék békében!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.