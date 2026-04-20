„Én csak haza szerettem volna menni meghalni” – Nathalie Baye halálát képtelenség feldolgozni

1973-ban az egész világ belezúgott az Amerikai éjszaka Joëlle-jeként, és azóta is ragyogott a csillaga. Nathalie Baye meghalt 77 éves korában gyógyíthatatlan Lewy-testes demenciában. A legenda 109 filmben szerepelt; nemcsak Európában, de Amerikában is imádták. Játszott Leonardo DiCaprio és Tom Hanks oldalán a Kapj el, ha tudsz! című rabló-pandúr filmben, sőt a Downton Abbey: Egy új korszakban is. A színésznő három évvel ezelőtt visszavonult betegsége miatt, ám a filmjei örökre velünk maradnak. Baye a 2000-es években is aktív volt, de egyre kevesebb nagy szerep várt rá, ám egy kanadai-francia fenegyerek, Xavier Dolan 2016-ban újra visszahozta a rivaldafénybe, ami egészen a Cannes-i Filmfesztivál nagydíjáig repítette a színésznőt és sikerfilmjét.

Nathalie Baye 77 évesen hunyt el, az Ez csak a világ vége újra indította a karrierjét

Xavier Dolan körülbelül 20 éves korától kezdve gyártotta kisköltségvetésű, gerillamódszerekkel forgatott független filmjeit, amik rendre sikert arattak a közönségnél és a fesztiválokon is. Megöltem anyámat, Képzelt szerelmek, Így is, úgy is Laurence... csak pár film, amivel zajos sikert aratott. Még csak 26 éves volt 2015-ben, amikor az Oscar-díjas Marion Cotillard, a francia fenegyerek Vincent Cassel, a tragikusan fiatalon elhunyt Gaspard Ulliel és a közben Enyedi Ildikó múzsájává avanzsált Léa Seydoux igent mondott neki Baye-jel együtt, az Ez csak a világ vége című film elkészítésére.

A sztárok Cannesban: vitte a nagydíjat az Ez csak a világ vége

Baye már kapott egy kisebb szerepet az Így is, úgy is Laurence-ben, és tudta, hogy Dolan a kortárs underground igazi fenegyereke, így nem volt kérdés, hogy elvállalja az anya szerepét a filmben – dacára annak, hogy azt hitte, hanyatló karrierjének végét fogja jelenteni a figura. A filmben egy meglehetősen harsány anyát alakít, barna hajjal, kék lakkozott körmökkel és szinte bohócszerű, feltűnő sminkkel.

A színésznő így nyilatkozott a 2016-os cannes-i bemutató után, amikor először meglátta a hebrencs figurát a vásznon:



Azt hittem, ez egy elég brutális karrierzárás lesz!

– mondta Nathalie Baye a Cannesi Filmfesztivál vörös szőnyegen.