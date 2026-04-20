Exkluzív interjú: Nagy Bogi keresetlen őszinteséggel vallott az életéről

Nagy Bogi karrierje megállíthatatlanul ível felfelé, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Hűtlen Délibáb sikere. Az album nemcsak a közönség kedvence lett, hanem a szakma is fejet hajtott előtte, hiszen Bogit 2 kategóriában is jelölték Fonogram-díjra és a legutóbbi gálán az Év Felfedezettje díjjal koronázta meg az elmúlt időszak kemény munkáját. Lapunk exkluzív interjút készített Bogival, ahol az énekesnő őszintén mesélt szüleivel való kapcsolatáról is.

Nagy Bogi megkapta idén az Év Felfedezettje díjat (Fotó: Bodnár Dávid)

Bár a Fonogram-díj hatalmas mérföldkő egy énekesnő életében, Bogi számára az igazi elismerést mégis az otthonról érkező szavak jelentik. Szüleivel való kapcsolata őszinte és mély, ám a dicséret náluk nem mindennapos vendég:

Azt kell tudni róluk, hogy nagyon ritkán mondják, hogy büszkék rám, úgyhogy, ha azt mondják, az nagyon sokat ér. De amúgy tudom, hogy azok, mert éreztetik velem

– kezdte Bogi, majd így folytatta:

Nagy Bogi Hűtlen Délibáb című albuma óriási sikert aratott (Fotó: Bodnár Dávid)

„Pont a Fonogram-díjátadó kapcsán mondták, ami nagyon jól esett. Ők ezt a szót nem dobálják, meg a földön tartanak, ami miatt én nagyon hálás vagyok nekik” – jelentette ki az énekesnő, aki azt is hozzátette, hogy a válása során is mindenben segítették otthon. Bogit arról is kérdeztük, féltik-e a szülők a hirtelen jött sikertől, így válaszolt:

Persze. A szüleimnek elég izgalmas volt így a tavalyi évük. Mind a kettő gyerekük kilépett egy kapcsolatból, úgyhogy fájt a fejük szerintem. De azt kell tudni róluk, hogy a világ legjobb emberei, és a legjobb barátaim. Nyilván féltenek, de hál' Istennek van köztünk ez a baráti viszony, szóval bármikor, akár hajnali 3-kor is felhívhatom őket, ha segítségre van szükségem. Amúgy szerintem a szakmám elején, amikor elkezdtem, akkor sokkal jobban féltettek, most már így megtanulták, hogy ez hogy működik, amennyire ezt meg lehet így tanulni, és támogatnak maximálisan!

– nyilatkozta Nagy Bogi.