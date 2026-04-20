Exkluzív interjú: Nagy Bogi keresetlen őszinteséggel vallott az életéről

Nagy Bogi karrierje megállíthatatlanul ível felfelé, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Hűtlen Délibáb sikere. Az album nemcsak a közönség kedvence lett, hanem a szakma is fejet hajtott előtte, hiszen Bogit 2 kategóriában is jelölték Fonogram-díjra és a legutóbbi gálán az Év Felfedezettje díjjal koronázta meg az elmúlt időszak kemény munkáját. Lapunk exkluzív interjút készített Bogival, ahol az énekesnő őszintén mesélt szüleivel való kapcsolatáról is.
Bár a Fonogram-díj hatalmas mérföldkő egy énekesnő életében, Bogi számára az igazi elismerést mégis az otthonról érkező szavak jelentik. Szüleivel való kapcsolata őszinte és mély, ám a dicséret náluk nem mindennapos vendég:
Azt kell tudni róluk, hogy nagyon ritkán mondják, hogy büszkék rám, úgyhogy, ha azt mondják, az nagyon sokat ér. De amúgy tudom, hogy azok, mert éreztetik velem
– kezdte Bogi, majd így folytatta:
„Pont a Fonogram-díjátadó kapcsán mondták, ami nagyon jól esett. Ők ezt a szót nem dobálják, meg a földön tartanak, ami miatt én nagyon hálás vagyok nekik” – jelentette ki az énekesnő, aki azt is hozzátette, hogy a válása során is mindenben segítették otthon. Bogit arról is kérdeztük, féltik-e a szülők a hirtelen jött sikertől, így válaszolt:
Persze. A szüleimnek elég izgalmas volt így a tavalyi évük. Mind a kettő gyerekük kilépett egy kapcsolatból, úgyhogy fájt a fejük szerintem. De azt kell tudni róluk, hogy a világ legjobb emberei, és a legjobb barátaim. Nyilván féltenek, de hál' Istennek van köztünk ez a baráti viszony, szóval bármikor, akár hajnali 3-kor is felhívhatom őket, ha segítségre van szükségem. Amúgy szerintem a szakmám elején, amikor elkezdtem, akkor sokkal jobban féltettek, most már így megtanulták, hogy ez hogy működik, amennyire ezt meg lehet így tanulni, és támogatnak maximálisan!
– nyilatkozta Nagy Bogi.
