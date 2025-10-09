Eleged van a végtelen sorban állásból? A reptéri trükk, amit eddig csak a bennfentesek ismertek

Elaine Poon, a TikTokon és Instagramon is ismert londoni utazó nem először borzolja a kedélyeket: korábban már elárulta, hogyan szerezheted meg a legjobb helyet a gépen egy fillér plusz költség nélkül. Most azonban egy újabb reptéri trükkjével kavarta fel a repülés szerelmeseit.
A módszert a Stansted repülőtéren próbálta ki, és a videó – több mint 360 ezres megtekintéssel – pillanatok alatt virális lett. A lényege egyszerű: ne a megszokott „Departures” feliratú bejáraton menj be, ahol kígyózó sorok várnak, hanem fordulj jobbra, a „Fast Track” részleg felé.
A legtöbb utas azt hiszi, ez kizárólag azoknak van fenntartva, akik előre fizettek a gyorsított belépésért – ám Elaine szerint a középső sáv rendszerint nyitva van, és szabadon használható.
„Nézzétek a másik oldalon a sort – őrület! Mi meg simán átmegyünk” – nevetett a videóban.
A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül. Volt, aki köszönte a tippet, mert „rengeteg időt spórolt” vele, mások viszont nehezményezték, hogy „elárulta a titkos megoldásukat”. Egy felhasználó ironikusan megjegyezte: „De hát mi, britek, imádunk sorban állni!”
Elaine hozzátette, hogy napszaktól függetlenül működik a trükk, és amikor innen utazik, mindig üres ez a rész.
A londoni Luton repülőtéren szintén talált egy „kiskaput”. Ott a Fast Track szolgáltatás ugyan fizetős, de szerinte van benne némi rugalmasság. Elmagyarázta: „Amikor online foglalod, ki kell választani egy idősávot – de a személyzet sosem ellenőrzi, mikor érkezel. A jegy egész nap érvényes, így ha az olcsóbb, későbbi időpontot választod, korábban is bemehetsz.”
A Fast Track jegy ára 4 fonttól (kb. 1850 forint) indul online, míg a reptéren vásárolva 8 font (kb. 3700 forint). „A legjobb érzés elsétálni a hosszú sor mellett” – mondta Elaine. – „Egy kis előretervezés rengeteg stressztől megkímél.”
Elaine a trükköt csak a Stansted és a Luton repülőtereken próbálta ki, de úgy véli, más reptereken is érdemes tesztelni.
A közösségi média követői azóta sorra számolnak be arról, hogy a módszer náluk is bevált – mások viszont abban reménykednek, hogy minél kevesebben fedezik fel, különben eltűnik a „varázslat”.
Egy biztos: a reptéri sorban állás nemcsak bosszantó, hanem sokszor felesleges is. És ha egy 33 éves londoni utazó bebizonyította, hogy egy perc alatt is át lehet jutni a biztonsági ellenőrzésen, talán itt az ideje, hogy legközelebb te is jobbra fordulj.
