Egy újabb reptéri trükk a sorban állás kiküszöbölésére

Eleged van a végtelen sorban állásból? A reptéri trükk, amit eddig csak a bennfentesek ismertek

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 14:15
repülőtérsorban állás
Egy londoni utazási influenszer egy egyszerű, de forradalmi tippel állt elő, amellyel akár egy perc alatt átjuthatsz a reptéri biztonsági ellenőrzésen. A reptéri trükk vírusként kezdett terjedni, hiszen ha valamiért mindenki utálja a repülőtereket, az a végtelen sorban állás.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Elaine Poon, a TikTokon és Instagramon is ismert londoni utazó nem először borzolja a kedélyeket: korábban már elárulta, hogyan szerezheted meg a legjobb helyet a gépen egy fillér plusz költség nélkül. Most azonban egy újabb reptéri trükkjével kavarta fel a repülés szerelmeseit.

A Fast Track útvonal választása ügyes reptéri trükk lehet a hosszan kígyózó sorok kikerülésére
Az időt spóroló reptéri trükk gyorsan virálissá vált a közösségi médiában.
Fotó: Itsanan / Shutterstock

Új reptéri trükk az időspórolás érdekében

A módszert a Stansted repülőtéren próbálta ki, és a videó – több mint 360 ezres megtekintéssel – pillanatok alatt virális lett. A lényege egyszerű: ne a megszokott „Departures” feliratú bejáraton menj be, ahol kígyózó sorok várnak, hanem fordulj jobbra, a „Fast Track” részleg felé.

A legtöbb utas azt hiszi, ez kizárólag azoknak van fenntartva, akik előre fizettek a gyorsított belépésért – ám Elaine szerint a középső sáv rendszerint nyitva van, és szabadon használható.
„Nézzétek a másik oldalon a sort – őrület! Mi meg simán átmegyünk” – nevetett a videóban.

A Fast Track, vagyis a gyorsított belépés lehetőségének választása időt spórol meg számunkra.
A Fast Track, vagyis a gyorsított belépés útvonala általában üres, így időt spórolhatunk meg a repülőtéren.
Fotó: PhotosByTIM / Shutterstock

A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül. Volt, aki köszönte a tippet, mert „rengeteg időt spórolt” vele, mások viszont nehezményezték, hogy „elárulta a titkos megoldásukat”. Egy felhasználó ironikusan megjegyezte: „De hát mi, britek, imádunk sorban állni!”

Elaine hozzátette, hogy napszaktól függetlenül működik a trükk, és amikor innen utazik, mindig üres ez a rész.

Idő és pénzspórolás a Luton reptéren is

A londoni Luton repülőtéren szintén talált egy „kiskaput”. Ott a Fast Track szolgáltatás ugyan fizetős, de szerinte van benne némi rugalmasság. Elmagyarázta: „Amikor online foglalod, ki kell választani egy idősávot – de a személyzet sosem ellenőrzi, mikor érkezel. A jegy egész nap érvényes, így ha az olcsóbb, későbbi időpontot választod, korábban is bemehetsz.”

A Fast Track jegy ára 4 fonttól (kb. 1850 forint) indul online, míg a reptéren vásárolva 8 font (kb. 3700 forint). „A legjobb érzés elsétálni a hosszú sor mellett” – mondta Elaine. – „Egy kis előretervezés rengeteg stressztől megkímél.”

@travelainewithme Saw this in another video & had to try it out myself 😱 If you're in London & flying Ryanair, majority of the time it'll be from Stansted airport. It doesn't matter what time of the day it is (this was filmed at 5am), it will most likely be busy. Next time you're there, save yourself from the long queues, and head straight to the right side 😉 . . . #travelblogger #londontravel #traveltips #travelhacks #travellife ♬ Somethin’ Here (Original Mix) - Terrence Parker

Tényleg működik más reptereken is?

Elaine a trükköt csak a Stansted és a Luton repülőtereken próbálta ki, de úgy véli, más reptereken is érdemes tesztelni.

A közösségi média követői azóta sorra számolnak be arról, hogy a módszer náluk is bevált – mások viszont abban reménykednek, hogy minél kevesebben fedezik fel, különben eltűnik a „varázslat”.

Egy biztos: a reptéri sorban állás nemcsak bosszantó, hanem sokszor felesleges is. És ha egy 33 éves londoni utazó bebizonyította, hogy egy perc alatt is át lehet jutni a biztonsági ellenőrzésen, talán itt az ideje, hogy legközelebb te is jobbra fordulj.

