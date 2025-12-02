Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Melyik a legjobb légitársaság Európában? Új rangsor érkezett, meglepő magyar vonatkozásokkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 10:15
Friss rangsorral jelentkezett a Skytrax World Airline Awards, amely az egyes kontinensek legjobb légitársaságainak listáját állítja össze, amely ezúttal több jól ismert szereplőt is váratlan helyre tett. A legjobb légitársaság címéért folyó verseny eredményei különösen érdekesek lehetnek.
Oroszi Rita
A Skytrax idei felmérése ismét összegyűjtötte, melyik a legjobb légitársaság a világ egyes részein, így Európában is – az eredmények pedig ezúttal sem kedveztek a kontinens legnépszerűbb fapadosainak. A lista élbolyából hiányzik mind a Ryanair, mind az easyJet, de a magyar utasok szempontjából fontos Wizz Air sem került a top 10-be. A rangsor alapja több ezer utas visszajelzése volt, akik az üléskényelmet, a személyzet hozzáállását, a kabin tisztaságát és a foglalási rendszer használhatóságát is pontozták.

A World Airline Awards rangsorában idén a legjobb légitársaság a Turkish Airlines lett Európában
Fotó: 123RF
  • A Turkish Airlines lett Európa legjobb légitársasága, a fapadosok nem kerültek a top 10-be.
  • Wizz Air a kelet-európai rangsor 4. helyén, lábtérben a lista végén.
  • A rangsor főként kényelem, tisztaság és személyzet hozzáállása alapján készült.

A legjobb légitársaság és a fapados valóság

A Skytrax listája szerint Európa élén idén a Turkish Airlines végzett, mögötte Air France és a Swiss International Air Lines következik. Bár ezek a nevek a magyar utasok számára sem ismeretlenek, a hétköznapi forgalmat idehaza továbbra is a fapadosok uralják – ezért különösen érdekes, hol végeztek a régió legfontosabb low-cost szereplői. A Wizz Air - amely ősszel új jegytípust vezuetett be - ezúttal a kelet-európai rangsor negyedik helyére került, megelőzve a CSA-t és a Georgian Airways-t.

A fapadosok erőssége azonban nem minden területen marad el a hagyományos légitársaságok mögött. Egy külön kutatás például azt vizsgálta, melyik légitársaság kínálja a legtöbb lábteret az utasoknak. A meglepetés: az élre nem egy prémium fuvarozó, hanem az Aer Lingus került 31–32 hüvelykes (kb. 79–81 cm) üléstávolsággal, de a British Airways és az easyJet is tisztességes eredményt hozott. A lista végén viszont a Wizz Air végzett mindössze 28 hüvelykkel (71 cm), vagyis a fapados ár–érték arányt nem feltétlenül a kényelemben mutatja meg.

Kelet-Európában a Wizz Air a negyedik legjobb légitarsaság.
A kelet-európai légitársaságok között a Wizz Air a negyedik legjobb lett, azonban a lábtér méretét illetően a sor végén kullog
Fotó: Markus Mainka /  Shutterstock 

Mit jelent mindez a magyar utasoknak?

A rangsor tanulsága egyszerű: a magyarok által leggyakrabban használt légitársaságok – elsősorban a Wizz Air és a Ryanair – továbbra sem kerülnek be Európa csúcsának közelébe, de ár- és útvonalpolitikájuk miatt mégis meghatározó szereplők maradnak. A prémium kategóriát keresők számára ugyanakkor érdemes figyelni a listát, hiszen a Turkish Airlines (amely az elmúlt évben növelte utasforgalmi kapacitását), az Air France vagy épp a Swiss International Air Lines továbbra is stabil teljesítményt nyújt, sokszor kedvező csatlakozásokkal.

A Skytrax toplistája így leginkább arra emlékeztet, hogy a legjobb légitársaság fogalma mindig attól függ, mire vágyik az utas. Aki árérzékeny és gyorsan szeretne eljutni A-ból B-be, valószínűleg nem fogja a ranglisták alapján megváltoztatni a szokásait. De aki kényelemben, kiszámítható kiszolgálásban vagy nagyobb nemzetközi hálózatban gondolkodik, annak továbbra is az élmezőny tagjai kínálnak biztos minőséget.

Nézd meg az alábbi videót is:

