Új beszállókártya-szabályok 2026-tól: mit kell tudni a Ryanair és az easyJet utasainak?

Az elmúlt években megszokottá vált, hogy a beszállókártya már ott van a telefonunkon, mégis sokan ragaszkodnak a papírhoz – biztonságból vagy megszokásból. A légitársaságok azonban egyre kevésbé tolerálják ezt, különösen a fapados szegmensben. Az új beszállókártya-szabályok lényege, hogy az utas felelőssége lett a digitális dokumentum megléte és működőképessége.
A Ryanair 2026-tól teljesen megszünteti a papíralapú beszállókártyák használatát. Az utasok kizárólag digitális boarding pass-szal szállhatnak fel, amelyet az alkalmazásban vagy a telefonra mentve kell bemutatni. Aki elmulasztja az online check-int, és a reptéren próbálkozik, komoly – jelenleg 55 eurós (kb. 21 000 Ft) – díjra számíthat. Van ugyan némi mozgástér: ha az utas már korábban becsekkolt, de lemerül a telefonja vagy elveszíti azt, a személyzet térítésmentesen nyomtathat számára kártyát. Ez azonban inkább vészforgatókönyv, nem ajánlott rutinmegoldás.
Az easyJet ennél rugalmasabb marad, de a hangsúly itt is egyértelműen a digitalizáción van. A légitársaság kifejezetten ösztönzi az alkalmazás használatát, hivatkozva a gyorsabb értesítésekre és a papírfelhasználás csökkentésére. Papíralapú beszállókártyát továbbra is elfogadnak, sőt, bizonyos útvonalakon – például Egyiptom, Marokkó vagy Törökország egyes repülőterein – továbbra is kötelező a nyomtatott változat. Ezekben az esetekben, ha az utasnak nincs lehetősége nyomtatni, a reptéren biztosítanak beszállókártyát.
A legfontosabb tanulság: nincs általános szabály, minden út előtt érdemes külön ellenőrizni az adott légitársaság és útvonal előírásait. A új beszállókártya-szabályok gyorsan változnak, és ami ma még opcionális, holnap már kötelező lehet. A digitális beszállókártya önmagában nem elég – gondoskodni kell arról is, hogy a telefon működjön, legyen feltöltve, és offline is elérhető legyen a dokumentum.
