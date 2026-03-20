Sosem látott tömeg Assisiben – 800 év után felnyitották a kriptát, te is megnézheted a híres szentet, akit rejt

A ferences rend alapítójának halála után nyolc évszázaddal az egyház és a tudomány összefogása tette lehetővé, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek a szent csontjai. Assisi Szent Ferenc alakja a béke és az egyszerűség szimbólumává vált az idők során, ám földi maradványait eddig mélyen a bazilika sziklába vájt kriptája őrizte. A mostani kiállítás technikai hátterét egy speciális, nitrogénnel töltött üvegkazetta biztosítja, amely megóvja a csontokat az oxidációtól és a külső környezeti hatásoktól, miközben teljes láthatóságot biztosít a látogatóknak az alsó templomban.
Az esemény jelentőségét növeli, hogy a maradványok azonosítása és állapotának felmérése szigorú protokoll mellett zajlott. Bár 1978-ban már sor került egy rövidebb exhumálásra tudományos céllal, akkor a nagyközönség nem láthatta az ereklyéket. A mostani alkalommal a történészek és a rend vezetői hangsúlyozták, hogy a cél a közvetlen kapcsolódás megteremtése a múlt és a jelen között. A maradványok elhelyezkedése és állapota megerősíti a korabeli feljegyzéseket, így a látogatók valóban a történelmi valósággal találkozhatnak a bazilika boltívei alatt.
A regisztrált látogatók száma már az első napokban megközelítette a négyszázezret. A zarándokváros vezetése és a rendőrség különleges forgalmi rendet vezetett be Assisiben, mivel a napi tízezres tömeg kezelése komoly infrastruktúrát igényel. A zarándokok a világ minden tájáról érkeznek, sokan hetekkel ezelőtt lefoglalták az időpontjukat a belépéshez. A szervezők szerint a hónap végéig a látogatók száma elérheti a félmilliót, ami a város történetének egyik legnagyobb szabású eseményévé teszi a centenáriumi ünnepséget.
Az ereklyék bemutatása mögött meghúzódó szándék túlmutat a puszta látványosságon. A ferences szerzetesek szerint a fizikai közelség segít megérteni azt a radikális életmódot, amelyet a rendalapító képviselt. A kiállítás idejére az Assisi Szent Ferenc-bazilika környékén szigorú csendrendeletet és fokozott biztonsági ellenőrzést vezettek be, hogy a zarándoklat méltósága megmaradjon. Az alsó templom csendjében elhelyezett tárlat minden eddiginél közelebb hozza a középkori misztika és a modern vallásgyakorlat világát.
Azoknak, akik még március 22-ig szeretnének eljutni a helyszínre, érdemes a környező településeken, például Perugiában vagy Spoletóban szállást keresniük, mivel Assisi belvárosa teljesen megtelt. A bazilikába a belépés ingyenes, de az online időpontfoglalás elengedhetetlen a bejutáshoz. A látogatási időt szigorúan korlátozzák, hogy minden várakozó sorra kerülhessen a kihelyezett üvegkoporsó előtt. Az esemény zárása után a maradványokat visszaszállítják eredeti nyughelyükre, a kripta mélyére, és az elkövetkező évtizedekben valószínűleg nem lesz példa hasonló bemutatóra.
