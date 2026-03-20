Sosem látott tömeg Assisiben – 800 év után felnyitották a kriptát, te is megnézheted a híres szentet, akit rejt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 13:53
Zarándokok tömegei lepték el az umbriai kisváros utcáit a rendkívüli ereklyebemutató alkalmából. Március 22-ig bárki leróhatja kegyeletét a Basilica di San Francesco falai között, ahol nyolcszáz év után először látható teljes valójában Assisi Szent Ferenc földi maradványa.
Etédi Alexa
A ferences rend alapítójának halála után nyolc évszázaddal az egyház és a tudomány összefogása tette lehetővé, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek a szent csontjai. Assisi Szent Ferenc alakja a béke és az egyszerűség szimbólumává vált az idők során, ám földi maradványait eddig mélyen a bazilika sziklába vájt kriptája őrizte. A mostani kiállítás technikai hátterét egy speciális, nitrogénnel töltött üvegkazetta biztosítja, amely megóvja a csontokat az oxidációtól és a külső környezeti hatásoktól, miközben teljes láthatóságot biztosít a látogatóknak az alsó templomban.

Assisi Szent Ferenc csontjai a hívek elé kiállítva.
Assisi Szent Ferenc csontjai március 22-ig láthatók a bazilika kriptájában. 
  • Helyszín: az assisi Szent Ferenc-bazilika alsó temploma.
  • Időpont: kizárólag 2026. március 22-ig látogatható az ereklye.
  • Belépés: ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.

Nyolcszáz év után újra a hívők előtt Assisi Szent Ferenc

Az esemény jelentőségét növeli, hogy a maradványok azonosítása és állapotának felmérése szigorú protokoll mellett zajlott. Bár 1978-ban már sor került egy rövidebb exhumálásra tudományos céllal, akkor a nagyközönség nem láthatta az ereklyéket. A mostani alkalommal a történészek és a rend vezetői hangsúlyozták, hogy a cél a közvetlen kapcsolódás megteremtése a múlt és a jelen között. A maradványok elhelyezkedése és állapota megerősíti a korabeli feljegyzéseket, így a látogatók valóban a történelmi valósággal találkozhatnak a bazilika boltívei alatt.

Giotto: Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál.
Giotto híres festményén, ahogy Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál. 
A regisztrált látogatók száma már az első napokban megközelítette a négyszázezret. A zarándokváros vezetése és a rendőrség különleges forgalmi rendet vezetett be Assisiben, mivel a napi tízezres tömeg kezelése komoly infrastruktúrát igényel. A zarándokok a világ minden tájáról érkeznek, sokan hetekkel ezelőtt lefoglalták az időpontjukat a belépéshez. A szervezők szerint a hónap végéig a látogatók száma elérheti a félmilliót, ami a város történetének egyik legnagyobb szabású eseményévé teszi a centenáriumi ünnepséget.

A lelki örökség és a modern kor találkozása

Az ereklyék bemutatása mögött meghúzódó szándék túlmutat a puszta látványosságon. A ferences szerzetesek szerint a fizikai közelség segít megérteni azt a radikális életmódot, amelyet a rendalapító képviselt. A kiállítás idejére az Assisi Szent Ferenc-bazilika környékén szigorú csendrendeletet és fokozott biztonsági ellenőrzést vezettek be, hogy a zarándoklat méltósága megmaradjon. Az alsó templom csendjében elhelyezett tárlat minden eddiginél közelebb hozza a középkori misztika és a modern vallásgyakorlat világát.

Az Assisi Szent Ferenc-bazilika Assisiben.
Az Assisi Szent Ferenc-bazilika március 22-ig hívek százezreire számít.
Meddig láthatók Assisi Szent Ferenc csontjai? - Praktikus információk az utazóknak

Azoknak, akik még március 22-ig szeretnének eljutni a helyszínre, érdemes a környező településeken, például Perugiában vagy Spoletóban szállást keresniük, mivel Assisi belvárosa teljesen megtelt. A bazilikába a belépés ingyenes, de az online időpontfoglalás elengedhetetlen a bejutáshoz. A látogatási időt szigorúan korlátozzák, hogy minden várakozó sorra kerülhessen a kihelyezett üvegkoporsó előtt. Az esemény zárása után a maradványokat visszaszállítják eredeti nyughelyükre, a kripta mélyére, és az elkövetkező évtizedekben valószínűleg nem lesz példa hasonló bemutatóra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu