Nekünk természetesek, a külföldiek számára azonban meghökkentően lehetnek a következő magyar szokások.

Ezeken a magyar szokásokon akad ki a legtöbb külföldi

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 13:15
Magyarország egy gyönyörű és izgalmas ország, de néhány szokásunk alaposan meglepheti az ide érkező külföldieket. A leginkább meghökkentő magyar szokások között akadnak kulináris különlegességek, kommunikációs furcsaságok és olyan hagyományok, amik máshol nem annyira elterjedtek. Készülj fel egy izgalmas kulturális utazásra!
Oroszi Rita
A leggyakoribb meghökkentő magyar szokások – amelyek nekünk, magyaroknak teljesen természetesek – elsőre talán furcsának tűnhetnek egy külföldi számára. Miközben a magyar vendégszeretet világhírű, akadnak olyan apróbb dolgok, kulturális különbségek a mindennapi életben, amelyek eltérnek a nemzetközi normáktól.

A mákos ételek fogyasztása egy a furcsa magyar szokások közül a külföldiek szemében.
A mákos tészta Magyarországon tradicionális étel, a külföldiek számára azonban egy a furcsa magyar szokások közül.
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock
  • A névnapok ünneplése és a családnév–keresztnév sorrendje meglepheti a külföldieket
  • Furcsa étkezési szokások: édes leves az elején, hurka és mákos desszertek, valamint nyilvános orrfújás
  • Köszönés kultúrája: mindenhol köszönnek, puszival búcsúznak, és a tagadó kérdések más jelentést hordoznak

Ezek a meghökkentő magyar szokások bosszantják legjobban a külföldieket

Ebben a cikkben néhány ilyen jellegzetességet mutatunk be, amelyek garantáltan mosolyt csalnak az arcodra, vagy éppen elgondolkodtatnak a kulturális különbségeken. Tarts velünk ezen a kalandos felfedezésen!

A nevek: nemcsak a névnapok ünneplése, de akár a nevek sorrendje is

A külföldiek gyakran meglepődnek azon, hogy Magyarországon a névnapot is megünnepeljük, ráadásul csaknem egyenrangúan a születésnappal. Virág, köszöntés, apró ajándékok járnak ilyenkor a névnaposnak, amit egy külföldi teljes döbbenettel szemlél, mert ugyan miért jár valakinek ajándék azért, mert mondjuk Gézának, vagy Margitnak hívják?

Ráadásul a névsorrendünk is eltér a nemzetközi normától: nálunk a családnév áll elöl, például "Kovács Béla", igaz, a nevek sorrendje Japánban is úgy következik, mint Magyarországon: elöl a vezeték, majd a keresztnév.

Bácsika sült vért főz egy disznóvágás után.
A disznóvágás - és különösen a belsőségek, a sült vér fogyasztása - szintén nehezen emészthető magyar szokás a külföldiek szemében.
Fotó: Raphael Ruz / Shutterstock

Furcsa ételek és az evés kezdete: nagyon furának tartják

A magyar konyha ízei különlegesek, de néhány ételünk elsőre szokatlan lehet. A mákos guba, eleve a mákos ételek szokatlan desszertek egy külföldinek, de épp így a hideg, édes meggyleves is, amit sokszor nem az étkezés végén, hanem az elején fogyasztunk. A disznóvágásból származó hurka és sült vér, általában a belsőségek sok helyen hiányoznak a nemzeti gasztronómiából. Míg a sűrű főzelékek, a krémes, habart zöldségételek textúrája sem mindenhol népszerűek.

Az sem elhanyagolható magyar furcsaság, hogy a közös étkezéseknél nálunk illik megvárni, amíg mindenki megkapja a fogását, mielőtt bárki elkezdene enni. Ez sok más kultúrában nem ennyire hangsúlyos.

Nyilvános orrfújás: nem veszik jó néven

Magyarországon a nyilvános orrfújás egyáltalán nem számít illetlen dolognak. Ha valakinek szüksége van rá, egyszerűen előveszi a zsebkendőjét és megfújja az orrát, akár egy zsúfolt buszon, akár egy étteremben. Ez sok más kultúrával ellentétben, ahol az ilyesmit diszkréten, lehetőleg a mosdóban illik elvégezni – különösképpen Ázsiában –, megbotránkoztathatja, vagy csak egyszerűen meglepheti a külföldieket, akik nem ehhez szoktak hozzá.

fiatal nő nyilvánosan fújja az orrát.
A nyilvános orrfújás errefelé nem ördögtől való dolog, sok külföldi szemében azonban megbotránkoztató.
Fotó: 123RF

Tagadva kérdezés: nem mindegy a sorrend

A magyar nyelvben elterjedt a tagadó formában feltett kérdés, amellyel gyakran egyetértést, megerősítést vagy éppen egy ajánlat elfogadását várjuk. Például, ha egy magyar azt kérdezi: „Nem kéred a kávét?”, valójában azt szeretné megtudni, hogy szeretnél-e kávét.

Egy külföldi számára ez a megfogalmazás zavaró lehet, hiszen a tagadó forma („nem”) ellentétes választ sugallna. Gyakran előfordul, hogy egy nem magyar egy ilyen kérdésre automatikusan nemmel válaszol, pedig a kérdező igenlő választ várt. Ez a nyelvi sajátosság kommunikációs bukfencekhez vezethet.

Köszönünk ha kell, ha nem, boldog-boldogtalannak

Magyarországon hajlamosak vagyunk gyakrabban köszönni, mint más kultúrákban. Leszálláskor a buszsofőrnek, belépéskor egy kis boltba, kilépve a liftből, belépve egy edzőerembe – sokszor még ismeretlen embereknek is, ami egy idegen számára teljesen érthetetlen dolog.

Magyarországon a köszönésnek fontos szerepe van. Ami meglepő lehet, hogy ha belépünk egy helyre, sok magyar köszön, és elvárja, hogy fogadják a köszönését. Ha ez nem történik meg, azt udvariatlannak tartják. A viszonozott köszönés a tisztelet jele a magyar kultúrában.

Két fiatal nő puszival köszönti egymást egy osztályteremben.
A folyamatos köszöngetés, különösen ha puszival történik, szintén értelmetlen dolog a külföldiek szemében.
Fotó: Iakov Filimonov / 123RF

Puszival elköszönni: nekünk természetes, nekik megdöbbentő

Baráti és családi körben Magyarországon megszokott az arcra adott puszi búcsúzáskor, ha pedig telefonon köszönünk el egymástól, akkor is sűrűn emlegetjük a puszit. Azonban az angol nyelvben a „pussy” szó egészen mást jelent (egészen konkrétan a női nemi szervet), ami egy angol anyanyelvű számára hallva vagy látva meglepő, sőt akár félreérthető is lehet ebben a kontextusban. Ez a kulturális különbség komikus helyzeteket szülhet.

Az alábbi videóban további különcségeinket is megismerheted:

