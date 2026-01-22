Ezeken a magyar szokásokon akad ki a legtöbb külföldi

A leggyakoribb meghökkentő magyar szokások – amelyek nekünk, magyaroknak teljesen természetesek – elsőre talán furcsának tűnhetnek egy külföldi számára. Miközben a magyar vendégszeretet világhírű, akadnak olyan apróbb dolgok, kulturális különbségek a mindennapi életben, amelyek eltérnek a nemzetközi normáktól.

A mákos tészta Magyarországon tradicionális étel, a külföldiek számára azonban egy a furcsa magyar szokások közül.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A névnapok ünneplése és a családnév–keresztnév sorrendje meglepheti a külföldieket

Furcsa étkezési szokások: édes leves az elején, hurka és mákos desszertek, valamint nyilvános orrfújás

Köszönés kultúrája: mindenhol köszönnek, puszival búcsúznak, és a tagadó kérdések más jelentést hordoznak

Ezek a meghökkentő magyar szokások bosszantják legjobban a külföldieket

Ebben a cikkben néhány ilyen jellegzetességet mutatunk be, amelyek garantáltan mosolyt csalnak az arcodra, vagy éppen elgondolkodtatnak a kulturális különbségeken. Tarts velünk ezen a kalandos felfedezésen!

A nevek: nemcsak a névnapok ünneplése, de akár a nevek sorrendje is

A külföldiek gyakran meglepődnek azon, hogy Magyarországon a névnapot is megünnepeljük, ráadásul csaknem egyenrangúan a születésnappal. Virág, köszöntés, apró ajándékok járnak ilyenkor a névnaposnak, amit egy külföldi teljes döbbenettel szemlél, mert ugyan miért jár valakinek ajándék azért, mert mondjuk Gézának, vagy Margitnak hívják?

Ráadásul a névsorrendünk is eltér a nemzetközi normától: nálunk a családnév áll elöl, például "Kovács Béla", igaz, a nevek sorrendje Japánban is úgy következik, mint Magyarországon: elöl a vezeték, majd a keresztnév.

A disznóvágás - és különösen a belsőségek, a sült vér fogyasztása - szintén nehezen emészthető magyar szokás a külföldiek szemében.

Fotó: Raphael Ruz / Shutterstock

Furcsa ételek és az evés kezdete: nagyon furának tartják

A magyar konyha ízei különlegesek, de néhány ételünk elsőre szokatlan lehet. A mákos guba, eleve a mákos ételek szokatlan desszertek egy külföldinek, de épp így a hideg, édes meggyleves is, amit sokszor nem az étkezés végén, hanem az elején fogyasztunk. A disznóvágásból származó hurka és sült vér, általában a belsőségek sok helyen hiányoznak a nemzeti gasztronómiából. Míg a sűrű főzelékek, a krémes, habart zöldségételek textúrája sem mindenhol népszerűek.