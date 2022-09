Egyes országokban tiltott, mi magyarok imádjuk

Szerencsére a kelet-európai konyha igen gazdag mákos receptekben, tőlünk nyugatra és Ázsiában inkább a drogfogyasztás juttatja az emberek eszébe ez a növény.

Magyar szabadalom

Ma már hazánkban is kizárólag a rózsaszín virágú mák termeszthető, a többit a magas alkaloidtartalom miatt kitiltották. A mák gubóját a mákmagok kinyerése után a gyógyszeripar használja, mivel tudni illik, a mák az ópium alapanyaga. Az ópium készítéséhez a zöld termés megvágása után képződő, megszilárdult tejnedvet használták. Egy magyar tudós, Kabay János fedezte fel, hogyan lehet úgy kinyerni a gyógyszeripar számára fontos vegyületeket, hogy az értékes máktermés megmaradhasson. Az ópiumból az egyik legerősebb hatású fájdalomcsillapító, a morfin kinyerése is szintén a magyar gyógyszerész nevéhez fűződik.

Az ópium készítéséhez a zöld termés megvágása után képződő, megszilárdult tejnedvet használták. Fotó: Shutterstock

Ennyire egészséges

Bár a magyar étkezési szokásokban a mák központi helyet foglal el, kevesen tudnak annak gyógyhatásáról. A máknak számtalan kedvező élettani hatását bizonyították már, így például azt is, hogy rendszeres fogyasztása erősíti a szervezet ellenálló képességét. Tele van csontépítő, magnéziummal, (OMEGA4) növényi zsírsavval, aminosavakkal, enzimekkel: plusz foszfort, kalciumot, káliumot és vasat is találunk benne. Lassítja az öregedési folyamatokat; fékezi a csontok leépülését, és elkezdi újra építeni a ritkult csontszöveteket. Fogyasztása csökkenti az embólia és a trombózis kialakulásának kockázatát és a magas vérnyomást.

Olajként is csodát tesz

Csontritkulásban szenvedők kezelésében a mákolaj rendszeres fogyasztása néhány hónap alatt is jelentős javulást eredményez: rendkívül magas foszfortartalma ugyanis a kalcium csontokba való felszívódását segíti, így már a kialakult betegség kezelése is kimagaslóan hatékony a mákolaj segítségével. És nem utolsó sorban, szinte teljesen megszünteti (frontváltozásnál) a lábban keletkező görcsöt. Továbbá, növeli a szellemi teljesítőképességet, jótékonyan hat a sebek gyógyulására. Mindemellett B-vitaminban igen gazdag, ezért jó idegnyugtató, altató hatású is. Azt viszont tudnunk kell, hogy nem azonnal, hanem hosszabb távon (2-3 hónap) fejti ki gyógyító hatását.

Fotó: Shutterstock - A karácsonyi ünnepkör elengedhetetlen része a máskosbeigl

Használati és tárolási javaslatok:

A ledarált mákot kevés vízzel összekeverjük, mézzel ízesítjük, befőttesüvegbe tesszük, majd a hűtőbe tároljuk. Az első hónapokban naponta, minimum 1 evőkanállal fogyasztunk belőle.

Naponta (délelőtt vagy délután) 1- 0,5 deci tejbe egy púpozott evőkanál darált mákot keverünk, és megisszuk.