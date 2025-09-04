Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
Kapu Tibor édesanyja oktathatja a jövő űrhajósait

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:00
Kapu TiborMolnár Karolinaédesanya
Szívhez szóló telefonbeszélgetést folytatott a magyar űrhajós édesanyjával, Kapu Tiborné Ildikóval a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Molnár Karolina. A politikus többek között a Kapu Tibor hazatéréséről és a jövő asztronautáiról kérdezte Ildikót, mint pedagógust.
Vági Bence
Személyesen, telefonon gratulált Kapu Tiborné Ildikónak a fia sikeréhez Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. A politikus meglepetésszerűen hívta fel az asszonyt, aki szinte könnyekben kitörve ecsetelte, milyen őrül nagy büszkeség számára, hogy a fia a második magyar asztronautaként jutott fel a világűrbe. Természetesen amíg haza nem tért, addig erősebb volt benne a féltés, mint bármilyen más érzelem.

Kapu Tibor az anyjával, Ildikóval (jobbra), a testvérével, Csillával (balra), és az édesapjával, Tiborral (középen) a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a hazaérkezése után
Kapu Tibor az anyjával, Ildikóval (jobbra), a testvérével, Csillával (balra), és az édesapjával, Tiborral (középen) a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a hazaérkezése után
Fotó: Tumbász Hédi /  Bors

Kapu Tibor a kedvencét kapta a hazatértekor

Kapu Tiborné egyebek mellett azt is elmesélte Molnár Karolinának, hogy a fia összesen tíz telefonszámot adott neki, amelyeket NASA 1-től NASA 10-ig nevezett el a telefonjában.

„Egyszer csak megszólalt a telefon, és ki volt írva, hogy NASA-1 [...] Őrült nagy büszkeség! Az elején persze a féltés és aggódás erősebb volt mindennél, de most már itthon van, a Földön van, így sokkal könnyebb” – elevenítette fel az első űrből kapott hívását és az akkor benne kavargó érzéseket Kapu Tiborné, aki nagyon várta haza a fiát. Az érkezésekor a kedvenc ételeivel készült neki.

„Tyúkhúslevest főztem csigatésztával. Ha a leveseket nézem, az a mindene. A másik a chilis bab, illetve imádja a szabolcsi töltött káposztát. Azt innen Nyíregyházáról vittem fel neki Budapestre" – mesélte a büszke édesanya. A helyettes államtitkár asszony szóba hozta Kapu Tibor diákoknak küldött videóüzenetét, amelyet Kisvárdán, egy nemzeti tanévnyitón vetítettek le a napokban. Mint mondta, jó pár csillogó gyerekszemmel találkozhatott maga Ildikó is, hiszen tagintézményi igazgatóként a 15. évét kezdte idén Nyíregyháza egy kisebb városrészében. A kérdésre, miszerint látja-e a nebulók között a jövő űrhajósait, az asszony a következőt felelte:

Ha odafigyelnek és kitűzik maguk elé ezt a célt, bátran merem mondani, hogy itt is van olyan gyerek, aki nyugodtan felmehetne a nemzetközi űrállomásra!

