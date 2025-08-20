Orbán Viktor így gratulált a magyar űrhajósoknak! - Fotó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnöktől szerdán a Sándor-palotában.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök a két magyar űrhajóssal közös képeit megosztva, megható és büszkeségtől sugárzó szavakkal gratulált!

„Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. Gratulálok Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak a Szent István Rend kitüntetéshez. Csak így tovább magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!” - olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.



