Orbán Viktor így gratulált a magyar űrhajósoknak! - Fotó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnöktől szerdán a Sándor-palotában.
Orbán Viktor miniszterelnök a két magyar űrhajóssal közös képeit megosztva, megható és büszkeségtől sugárzó szavakkal gratulált!
„Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. Gratulálok Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak a Szent István Rend kitüntetéshez. Csak így tovább magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!” - olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.
