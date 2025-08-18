UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Így fogadták a hazatérő Kapu Tibort – Galéria

Kapu Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 16:55
világűrűrhajós
A világűrben töltött 18 napos misszió, majd az azt követő houstoni rehabilitáció után hazaérkezett Magyarországra a nemzet második kutatóűrhajósa. Kapu Tibort a családtagok és a HUNOR program munkatársai, valamint a sajtó kiemelt érdeklődése fogadta Ferihegyen.
Csaknem nyolc hónap telt el azóta, hogy Kapu Tibor legutóbb Magyarországon járt. Ez idő alatt a történelem második magyar kutatóűrhajósa megjárta a világűrt és nem kevesebb, mint 25 tudományos kísérletet végzett el sikeresen a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.

Kapu Tibor
Egy képen a két magyar űrhajós, Farkas Bertalan és a hazatérő Kapu Tibor / Fotó: Tumbász Hédi


Óriási taps fogadta a hazatérő Kapu Tibort

Kapu Tibor a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretében, 

az Axiom–4-misszió legénységének egyik tagjaként június 25-én indult el a Nemzetközi Űrállomásra a floridai Kennedy Űrközpontból.

A küldetés több mint két héten át tartott, mielőtt a négyfős csapat visszatért volna a Földre, San Diego partjai közelében a Csendes-óceánba csobbanva, július 15-én, magyar idő szerint 11 óra 31 perckor. Ezt követően Kapu Tiborra egy rehabilitáció várt Houstonban, ami augusztus 8-án ért véget, hogy aztán 10 nappal később, augusztus 18-án, a Magyar Honvédség légierejének egyik Falcon típusú gépe hazahozza őt Magyarországra.

A történelem második magyar kutatóűrhajósát a családja mellett Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a felkészítésében is részt vállaló olimpiai bajnok úszó, Gyurta Dániel, a tartalék űrhajós, Cserényi Gyula, illetve természetesen elődje, Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, valamint újságírók egész hada fogadta a reptéren.

A képre kattintva megnézheted a Kapu Tibor hazaérkezését megörökítő fotókból készült galériánkat!

Galéria: Kapu Tibor hazatérése Magyarországra
1/11
Hatalmas sajtóérdeklődés kísérte a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor hazatérését Magyarországra a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján.

 

