Édesanyja elárulta, mi lehet Kapu Tibor következő úticélja

Mennyire várta Kapu Tiborné szeretett fia Földre érkezését? Hogyan élték meg a folyamatos csúszásokat? Kapu Tibor édesanyja az Európa Rádiónak mesélt fia űrbéli kalandjairól. Pontosabban arról, hogy számára milyen volt a világraszóló élmény.

Kapu Tibor édesanyja, édesapja és húga Amerikában várják majd a magyar kutatóűrhajós visszatérését a Földre / Forrás: Szon.hu

Kiderült, mikor izgult legjobban Kapu Tibor édesanyja

Kapu Tiborné elárulta, hogy nem Tibor űrbelövésekor, de még csak nem is a Földbe csapódáskor izgult a legjobban. De kezdjük az elejéről. Tiborral együtt utazott a család Amerikába. Az első megpróbáltatásokat a kilövés időpontjának állandó csúsztatása okozta Tibor édesanyja számára. Úgy fogalmazott, hogy "idegörlő" volt. De ezeket később elfogadták, hiszen nem mindennapi utazás előtt állt akkor Tibor, és úgy érezte egy idő után, hogy fia biztonságát szolgálják a csúsztatások. Amikor őket kiengedték a karanténból, de Tiborékat még ott tartották, akkor tudták, hogytudták, van remény, a kilövés pillanata hamarosan elérkezik.

Tibikéék maradtak a karanténban, ez azt jelenti, hogy lesz felbocsájtás!

- meséli lelkendezve Kapu Tiborné. Hamarosan valóban elérkezett a várva várt nap.

Elköszöntünk, integettünk egymásnak. Aztán 3 órával felbocsájtás előtt még kaptak 1 percet az űrhajósok, hogy telefonon beszéljenek családtagjaikkal. Tibike nagyon megköszönte, hogy mellette álltunk, elmondta, hogy büszke ránk, és nagyon szeret bennünket.

A Kapu család hazajött Magyarországra, amíg Tibor az űrben tartózkodott. E-mail-en és telefonon tartották a kapcsolatot ez idő alatt. Amikor megtudták az érkezés időpontját, ismét elutaztak, immár Houstonba. A visszatérés eleve veszélyesebb, de nem a ledokkoláskor, hanem a visszaérkezés pillanatában izgult a leginkább.

A többi űrhajós családjával egy szobában vártuk az érkezést. A légkörbe való belépés a legveszélyesebb. Abban a pillanatban az űrhajóval való kapcsolat is megszűnt néhány másodpercre. Néma csönd volt a szobában. Minden családtag lélegzet visszafojtva imádkozott. Majd Peggy Whitson hangja törte meg a csendet, hogy "minden rendben van". Óriási felszabadulás hullámzott végig a szobán.

Ezután már megnyugodtak, végigkövették az érkezést, és ujjongva várta, hogy átölelhesse a fiát.