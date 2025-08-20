Az űrhajós is ember: Kapu Tibor eddig nem ismert információkat is megosztott a sajtóval

Azzal együtt, hogy a világűrben, illetve a Nemzetközi Űrállomáson eltöltött 18 napos küldetés részleteiről, a rekordszámú tudományos kísérlet elvégzéséről és azok jelentőségéről is büszkén számolt be a hazatérése után, Kapu Tibor olyan űrkalandokról is mesélt a sajtónak, amelyeket eddig nem ismert a nyilvánosság. Sőt, a történelem második magyar kutatóűrhajósa még a magánéletét firtató kérdésekre is válaszolt.

Eddig nem ismert űrbéli élményeiről is mesélt a Magyarországra nyolc hónap után hazatérő Kapu Tibor, aki egy sokakat foglalkoztató kérdésre is választ adott / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Kapu Tibor eddig nem ismert űrkalandjairól is beszámolt

A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén töltött idő alatt egy alkalommal történt olyan szituáció, amelynek kezelésére a legtöbb időt szánja a NASA:

tűzriadó volt az ISS fedélzetén!

A váratlan helyzet szerencsére semmilyen problémát nem okozott, kiderült ugyanis, hogy hamis riasztásról volt szó.



Egy dokkoló jármű érkezett, aminek a fogadásához megtisztogatták a ablakokat, mert azok porosak voltak. Az így felkavart porszemcsék okoztak némi izgalmat, azzal, hogy beindították a tűzriadót

– számolt be erről az eddig nem ismert szituációról Kapu Tibor.

A nyíregyházi asztronauta elárulta továbbá, hogy

a Föld körül keringve a zuhanyzás volt az, ami a leginkább hiányzott neki

– ám ezzel egyedül volt így, mivel az űrállomás többi tagja a hazai ízeket hiányolta leginkább. Apropó, hazai ízek! Kiderült az is, hogy mi lett a sorsa annak a 2-2 tubus Piros Aranynak és Erős Pistának, amelyek Kapu Tibor poggyászában lapulva érkeztek meg az ISS-re.



Azt gondoltam, hogy ezek majd hónapokig fent lesznek még az űrállomáson. Kiderült, hogy tévedtem, ugyanis odafent jóval nehezebb érzékelni az ízeket, ezért aztán a legénység tagjai előszeretettel fogyasztanak csípőset. Ezért aztán a magyar konyha elmaradhatatlan kellékei gyorsan népszerűvé váltak

– mesélte széles mosollyal az arcán, majd hozzátette, hogy az űrkávé után alig várta, hogy magyar kávét ihasson, mert az bizony sokkal jobb.



Nem csak az űrkalandról, a magánéletéről is beszélt Kapu Tibor

A magyar űrhajósról már a felbocsájtás előtt tudni lehetett, hogy kimondottan muzikális: hamar leszögezte, hogy a Nemzetközi Űrállomáson is gitárt fog ragadni, ám arról sokáig hallgatott, hogy zenekara is van. Mostanra azonban úgy gondolja, hogy az inkognitóban zenélésnek befellegzett – az eddigi formában biztosan. Végül is logikus, hogy egy-egy fellépés alkalmával nehezen tudná letagadni, hogy ő Kapu Tibor. Ugyanakkor – ha ideje engedni fogja – valamilyen formában folytatni fogja zenélést a bandával.