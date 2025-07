Mindenki lélegzet visszafojtva nézte Kapu Tibor - Videó

Az űrből tartott fizikaórát diákoknak Kapu Tibor. A HUNOR-program űrhajósa a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén mutatott be kísérleteket, amelyeket a földön a diákok is elvégezhettek a BME és az ELTE mestertanárainak a segítségével. A rendhagyó fizikaórán vizsgálták a súlytalanság hatását a tárgyakra, de pingpong labdával és mágnessel is kísérleteztek.

„A Földön az elsődleges hatás a gravitáció. A gravitáció megszűnik fönt, és a súlytalanság állapotába kerülünk. Ebben az esetben, elsődlegessé fog válni a mágneses kölcsönhatás” – magyarázta az egyik oktató.