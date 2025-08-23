Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Üdv újra a Földön és Budapesten, Kapu Tibor! Több százan gyűltek össze a Millenáris Parkban

Kapu Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 17:05
Cserényi GyulaMillenáris Park
Több százan, rokonok, fiatalok, gyerekek, felnőttek gyűltek össze a Millenáris Parkban, hogy meghallgassák a beszámolókat. Az augusztus 18-án Magyarországra érkezett Kapu Tibor kutatóűrhajós és tartalékosa Cserényi Gyula osztották meg az izgalamas történeteiket. A beszélgetés után dedikálásra is volt lehetőség.

Űrhajós karrierről álmodozó gyerekek, felnőttek és fiatalok sereglettek a Millenáris Parkba, hogy hallgassák a 44 év után első magyarként űrbe jutó kutatóűrhajós és tartalékosa beszámolóját. Kapu Tibor szülei mellett még számos barát, rokon és lelkes érdeklődő gyűlt a színpad köré. Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós pedig izgalmas részleteket árult el arról, milyen volt a Földről követni Kapu Tibor űrutazását.

Kapu Tibor
Rengetegen hallgatták Kapu Tibort és Cserényi Gyulát. Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Ilyen sokan hallgatták Kapu Tibor beszámolóját

Bár már több mint egy hónapja Földre ért, Kapu Tibornak egy olyan feledhetetlen élményben volt része, amelynek emlékét saját bevallása szerint is élete végéig őrizni fogja. A fiatal kutatóűrhajós augusztus 18-án ért Budapestre. A Hunor Magyar Űrhajós Program szervezésében a Millenáris Parkban tartottak beszélgetést. A már Szent István-renddel is kitüntett Kapu Tibor eddig csak érintőlegesen beszélt az űrutazásról, Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós pedig arról számolt be, milyen volt a Földről követni a küldetést.

Az érdeklődők ezután a Huniverzum kiállítás épületében kígyóztak, hogy Kapu Tibor dedikálja nekik a különféle űrhajós kellékeiket, rajzaikat, vagy az előre elkészített portréfotókat. Ahogy az a képeken is látszik, mindenféle korosztályból érkeztek hallgatók, Kapu Tibor szülei pedig az első sorból hallgatták fiuk történetét.

Galériánkban mutatjuk a rendezvény legkedvesebb pillanatait. Ezúton is üdvözöljük Kapu Tibort újra a Földön és Budapesten is:

Galéria: Üdv újra a Földön és Budapesten, Tibor!
Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

 

