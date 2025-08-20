A hazatéréssel nem ért véget Kapu Tibor kalandja, újabb nagy utazásra készül

A szülőföldre lépés örömteli pillanatai ugyan valóban mérföldkőnek számítanak, ám téved az, aki úgy gondolja, hogy Kapu Tiborra most már csak a jól megérdemelt pihenés vár. Egyrészt azért, mert a HUNOR program folytatódik, másrészt pedig a magyar asztronauta maga jelentette be a megérkezése után, hogy ellátogat az ország összes szegletébe. Először is augusztus 23-án szombaton a Millenáris Parkba, ahol ingyenes közönségtalálkozó keretében tart majd élménybeszámolót a HUNIVERZUM kiállításon.

A hazatérő Kapu Tibor büszkén mesélt a küldetés részleteiről a megérkezése után Fotó: Tumbász Hédi

Az már Kapu Tibor Földre való visszatérése előtt is tudható volt, hogy a magyar űrhajós alaposan odatette magát a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén annak érdekében, hogy a rá bízott és vele felküldött mind a 25 magyar tudományos kísérletet sikerrel el tudja végezni. Ennek kapcsán Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy Tibor még a pihenőidejéből is jócskán áldozott időt azért, hogy ez sikerüljön. Éppen ezek azok a kísérletek, amelyekkel még bőven akad tennivalója itt a Földön is a HUNOR program munkatársainak és a második magyar kutatóűrhajósnak.

A tudományos kísérletek jelentős részének kiértékelése még csak most fog elkezdődni, az eredményekre pedig több esetben is hónapokat kell majd várni.

Minden kísérlet, amit felvittünk, a hosszú távú űrutazás legnagyobb kérdéseivel foglalkozik, és azokat szeretné megválaszolni. Ami azt jelenti, hogy minden ilyen kísérlet továbbfejleszthető, rengeteg beszélgetésünk lesz, és már volt is abban az irányban, hogy hogyan kellene ezekkel továbbhaladni

– árulta el a második magyar kutatóűrhajós, hogy milyen szakmai feladatok állnak előtte a közeljövőben.

Persze nem csak a tudományos munka, hanem a magyar emberek is várják Kapu Tibort – méghozzá országszerte számtalan helyen azért, hogy beszámoljon az űrbéli kalandról és arról, hogyan rakta fel hazánkat az űrkutatás világtérképére. Márpedig Kapu Tibor kijelentette:

most, hogy 8 hónap távolét után itthon van, el fog látogatni az ország valamennyi szegletébe.

A közeljövő teendőin túl hosszú távú célokról és lehetőségekről is beszélt Kapu Tibor

A nemzetközi űrkutatás az utóbbi években a Mars meghódítását tűzte ki hosszú távú célként, amelynek első lépése a Holdra való visszatérés lesz. A nyíregyházi űrhajós a hazatérése után elmondta, hogy szívesen elindulna egy Holdra tartó misszióra, mert őszintén lát lehetőséget abban, hogy a nem túl távoli jövőben magyar űrhajós lépjen kísérő égitestünk felszínére.