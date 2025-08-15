A légiutas-kísérő szerint ez mindig beválik: így válaszd ki a legjobb ülést a repülőn

Az utazás kényelme sokszor nem csak a jegyosztálytól, hanem a helyválasztástól is függ. Tapasztalt légiutas-kísérők árulták el, melyek azok a helyek a repülőgépen, ahol a legnyugalmasabban lehet pihenni, legkevésbé zavarják őket a szomszédok, és leggyorsabban hagyhatják el a gépet. Bár sok utas a jegyár vagy a gyors beszállás alapján dönt, a profi szemszögéből a megfelelő ülésválasztás, a legjobb ülések drasztikusan növelhetik a komfortérzetet, különösen a hosszú járatok során.
A válaszadók többsége az úgynevezett vészkijárati sor ablaküléseit favorizálja, a keskeny törzsű gépek esetében például a 21A vagy 21F jelzésű helyeket. Ezeknél a helyeknél nemcsak a lábtér szélesebb, hanem a környezet is nyugodtabb: ritkábban halad el mellettük a szerviz, és a fal mellett kényelmesen lehet pihenni.
Nathalie Bennett, egy nemzetközi légitársaság volt légiutas-kísérője szerint ezeknél a soroknál senki sem tud a terünkbe dönteni, így valódi privát szigetként szolgálnak a hosszú utak során. Miriam Lawson, egy transzatlanti járatokon dolgozó volt légiutas-kísérő hozzátette, hogy a bal oldali ablakülések különösen ideálisak, mert kevésbé kerülnek a felszolgálók útjába, így nyugodtabb a pihenés.
A vészkijárati sorok előnyei azonban nem merülnek ki a lábtérben. A legtöbb esetben ezek a helyek a szárny fölé esnek, ami stabilizálja a repülést, így kevesebb zökkenővel lehet számolni turbulencia esetén. Kaz Marzo, aki ma már a légi közlekedésirányításnál dolgozik, kiemelte: a szárny fölötti ülések a legsimább utazást biztosítják a turistaosztályon, ráadásul a korai beszállás és a gyors kiszállás is garantált. Emellett a felül elhelyezett csomagtérhez is könnyebb hozzáférni, így a kézipoggyász elhelyezése sem okoz gondot.
Általánosságban a szakemberek szerint pihenésre és nyugalomra az ablak melletti ülések a legalkalmasabbak, míg a gép első felének ülései gyorsabb beszállást és leszállást tesznek lehetővé. Ezzel szemben a mosdó közelében lévő folyosói helyeket érdemes elkerülni, ha a kényelem és a csend az elsődleges szempont. Egy okos ülésválasztással a hosszú járatok kevésbé fárasztóvá válnak, és a repülés valóban élvezhető élménnyé alakulhat.
Tehát legközelebb, amikor repülőjegyet foglalsz, érdemes odafigyelni a sorok számára: a 6-os vagy 21-es ablakülések lehetnek a titkos nyerő helyek, ahol a hosszú repülés valóban pihentető élménnyé válhat, és minden perc a fedélzeten a komfort és a nyugalom jegyében telik.
