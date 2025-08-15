UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
A légiutas-kísérő szerint ez mindig beválik: így válaszd ki a legjobb ülést a repülőn

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 13:15
A repülés kényelme sokszor nem a jegyosztálytól, hanem az ülésválasztástól függ, és minden utas szeretné a lehető legnyugodtabban tölteni az utat. A légiutas-kísérők tapasztalatai szerint a repülőgép belsejében bizonyos helyek kiemelkednek, amikor a legjobb ülések megtalálásáról van szó.

Az utazás kényelme sokszor nem csak a jegyosztálytól, hanem a helyválasztástól is függ. Tapasztalt légiutas-kísérők árulták el, melyek azok a helyek a repülőgépen, ahol a legnyugalmasabban lehet pihenni, legkevésbé zavarják őket a szomszédok, és leggyorsabban hagyhatják el a gépet. Bár sok utas a jegyár vagy a gyors beszállás alapján dönt, a profi szemszögéből a megfelelő ülésválasztás, a legjobb ülések drasztikusan növelhetik a komfortérzetet, különösen a hosszú járatok során.

Vajon melyik lehet a legjobb ülés egy repülőgépen? - A légiutas-kísérők elárulták a titkot.
Fotó: Matej Kastelic / Shutterstock

A legjobb ülés: ahol a repülés élménnyé válik

A válaszadók többsége az úgynevezett vészkijárati sor ablaküléseit favorizálja, a keskeny törzsű gépek esetében például a 21A vagy 21F jelzésű helyeket. Ezeknél a helyeknél nemcsak a lábtér szélesebb, hanem a környezet is nyugodtabb: ritkábban halad el mellettük a szerviz, és a fal mellett kényelmesen lehet pihenni.

Nathalie Bennett, egy nemzetközi légitársaság volt légiutas-kísérője szerint ezeknél a soroknál senki sem tud a terünkbe dönteni, így valódi privát szigetként szolgálnak a hosszú utak során. Miriam Lawson, egy transzatlanti járatokon dolgozó volt légiutas-kísérő hozzátette, hogy a bal oldali ablakülések különösen ideálisak, mert kevésbé kerülnek a felszolgálók útjába, így nyugodtabb a pihenés.

Légiutas-kísérők választása: ezek a legkényelmesebb helyek a repülőn

A vészkijárati sorok előnyei azonban nem merülnek ki a lábtérben. A legtöbb esetben ezek a helyek a szárny fölé esnek, ami stabilizálja a repülést, így kevesebb zökkenővel lehet számolni turbulencia esetén. Kaz Marzo, aki ma már a légi közlekedésirányításnál dolgozik, kiemelte: a szárny fölötti ülések a legsimább utazást biztosítják a turistaosztályon, ráadásul a korai beszállás és a gyors kiszállás is garantált. Emellett a felül elhelyezett csomagtérhez is könnyebb hozzáférni, így a kézipoggyász elhelyezése sem okoz gondot.

Vannak helyek, amelyek nyugalmasabbak és kényelmesebbek a többinél. Fotó:   Pixabay

Hogyan üljünk okosan a repülőn? Profi tippek nyugalomhoz és gyors kiszálláshoz

Általánosságban a szakemberek szerint pihenésre és nyugalomra az ablak melletti ülések a legalkalmasabbak, míg a gép első felének ülései gyorsabb beszállást és leszállást tesznek lehetővé. Ezzel szemben a mosdó közelében lévő folyosói helyeket érdemes elkerülni, ha a kényelem és a csend az elsődleges szempont. Egy okos ülésválasztással a hosszú járatok kevésbé fárasztóvá válnak, és a repülés valóban élvezhető élménnyé alakulhat.

Tehát legközelebb, amikor repülőjegyet foglalsz, érdemes odafigyelni a sorok számára: a 6-os vagy 21-es ablakülések lehetnek a titkos nyerő helyek, ahol a hosszú repülés valóban pihentető élménnyé válhat, és minden perc a fedélzeten a komfort és a nyugalom jegyében telik.

