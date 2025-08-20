UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Így reagál egy stewardess, ha fülön csíp valakit egy repülős légyotton

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 17:15
Álmodtál már arról, hogy a fellegekben hódolsz a szerelemnek? Sokan nemcsak álmodoznak róla, hanem a hosszabb repülőutakon ki is próbálják. Akiknek sikerül, ők az úgynevezett Mile High Club büszke tagjaivá válnak, számos celebritáshoz társulva. Na de mi történik akkor, ha fülön csípi őket egy stewardess akció közben? Egy volt légiutas-kísérő nemrég videóban árulta el a titkot.

Kendőzetlenül beszélt egy videóban egy volt stewardess arról, hogyan reagált a kollégáival, ha fülön csípett egy-egy pajzán utast, akik a repülőn akarták kiélni titkos vágyaikat. A légitársaságok hivatalos szabályzata szerint ugyan a járatokról való kitiltás is következménye lehet annak, ha valaki elhivatottan a Mile High Club díszes társaságának tagja akar lenni, de a legtöbb esetben a légiutas-kísérők nem verik nagy dobra az efféle kihágásokat.

Fiatal szerelmespár intim helyzetben egy repülőn
A legtöbb esetben a légiutas-kísérők nem verik nagy dobra, ha egy párt illetlen helyzetben találnak a repülőn.
Fotó:  Shutterstock 

Sz*x a repülőn? Erre számíts, ha lebuksz

Mandy Smith egykori stewardesst több repülős kulisszatitokról kérdezték nemrég egy videóban, többek között azt a témát is érintve, hogyan reagálnak a légiutas-kísérők akkor, ha félreérthetetlen helyzetben találnak néhány utast. A legtöbben a mellékhelyiségek nyugalmát próbálják kihasználni, de olyan helyzetekről is hallani lehet, hogy az éjszakai órákban egymás ölében találnak örömre a vérükkel nem bíró párok. Ha azonban lebuknak, csak a stewardessek jóindulatán múlik, hogy milyen következménnyel kell – vagy nem kell – szembenézniük.

„Sosem kaptam rajta senkit meztelenül, pedig ha akarjuk, légiutas-kísérőként a mellékhelyiségek ajtajait lezárás ellenére is könnyen eltávolíthatjuk; de ilyesmi még nem történt. Ami azonban többször is előfordult, hogy az ajtón kopogva azt mondtam: Elnézést, kifáradnának? Sejtem, mit csinálnak. Ez akkor igazán kellemetlen, ha nappal történik és gyerekek is vannak a fedélzeten. Ha azonban ez egy éjszakai járaton történik és a felek diszkrétek, őszintén szólva valószínűleg nem zavarom meg őket” – magyarázta Mandy, hozzátéve, hogy nagyjából 20-30 repülőutanként nagyjából egy ilyen alkalom fordul elő. Elmesélt továbbá egy kolléganőjétől hallott történetet, mely szerint egy 18 éves lány nagyon elhivatott volt, hogy a Mile High Club tagja legyen, így jóformán bármelyik férfit megragadta a gépen. 

„Nem tudom, végül hogyan szűrte össze a levet az adott férfival, hogyan jutottak közös elhatározásra, de a személyzet rájött és ment, hogy leállítsa őket. A lány végül visszaült a helyére, de nagyjából fél órával később ismét illetlen helyzetben találták ők egy másik ürgével. Aztán a barátnőm szerint később már a szüleivel beszélgetett, mert hogy kiderült, hogy egész végig az anyjával és az apjával közösen utazott. Ezután már nem próbálkozott tovább. Talán a legjobb lenne, ha kondom adagolókat tartanánk a mosdókban...” – viccelődött Mandy Smith.

A témáról való beszélgetés 1 perc 29 másodperctől tekinthető meg az alábbi videóban:

