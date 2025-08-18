UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vajon melyik lehet a legjobb ülés egy repülőgépen? - A légiutas-kísérők elárulták a titkot.

Felfedte egy légiutas-kísérő, miért olyan pocsék a koszt a repülőn

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 10:45
ételstewardessrepülő
Együnk szendvicset, rendeljünk valamilyen egytálételt, netán kétfogásos menüt, a repülőkön felszolgált ételek íze a legtöbb esetben enyhén szólva is kifogásolható. Habár ez főként a diszkont légitársaságok kínálatára igaz, és így joggal feltételezhetjük, hogy a silányabb minőség az alacsonyabb árak velejárója, egy stewardess nemrég felfedte, milyen más okokból lehet pocsék a repülőkön kínált koszt.
Vági Bence
A szerző cikkei

Utazzunk fapados gépen vagy vegyük igénybe egy nemzeti légitársaság szolgáltatásait, a repülőkön felszolgált ételek íze sok esetben a sztenderd minőséget sem üti meg. Természetesen nem várhatunk Michelin-csillagos fogásokat több ezer méterrel a föld felett, de hogy utasként miért vagyunk arra kárhoztatva, hogy pocsék ízű, túlárazott mirelit ételeket együnk, annak okát nemrég egy évekig légiutas-kísérőként dolgozó hölgy fedte fel.

Repülőn felszolgált ázsiai étel tálcán egy utas elé téve
A repülőkön felszolgált ételek íze sok esetben a sztenderd minőséget sem üti meg.
Fotó: ThamKC

Ezért olyan pocsék a koszt a repülőkön

Mandy Smith volt légiutas-kísérőt a LADBible kérdezte korábban arról, hogy miért van olyan rossz az íze a repülőgépeken felszolgált ételeknek. A stewardess meglepő választ adott, felhívva rá a figyelmet, hogy a valódi gond nem az ételekkel, hanem velünk, utasokkal van.

Nem az étel rossz, hanem a ízlelőbimbóid működnek másképp a levegőben

– mutatott rá Mandy, kifejtve, hogy a kabinnyomás az egész testünkre, így az érzékeinkre – köztük az ízlelésre – is hatással van. „Befolyással bír továbbá az összes gyomorproblémádra, az agyadra és minden másra” – tette hozzá.

Az ízérzékelés változása három tényezőre vezethető vissza: az alacsonyabb légnyomásra a kabinban, a páratartalom hiányára és a hangok felerősödésére. Mindennek következtében a sós ételek ízének érzékelése 20-30 százalékkal, a cukrosoké pedig 15-20 százalékkal csökken.

„Ha a földön kóstolnánk meg azokat az ételeket, amelyeket a szakácsok készítenek a menü összeállításakor, akkor azok elég sósak és erősek lennének. Az ízlelőbimbók eltérő működése miatt intenzívebb ízű ételeket kell készíteniük” – magyarázta az egykori stewardess.

Dr. Kevin Huffman szakorvos szerint nemcsak az ételek ízének érzékelése változik, hanem az alkohol is más hatással van a szervezetre a magasban. „Az alkohol erőteljesebb hatást gyakorolhat a szervezetre nagy magasságban. A kabinnyomás akár 50 százalékkal is megnövelheti a vér alkoholszintjét, így a repülőtéren korábban elfogyasztott egy pohár bortól sokkal részegebbnek érezheti magát az utas. Ez később nagymértékben befolyásolhatja esetében a döntéshozatalt és a motorikus képességeket, aminek következtében nagyobb eséllyel szenvedhet balesetet és szerezhet sérülést a beszállás vagy a kiszállás során.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu