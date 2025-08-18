Felfedte egy légiutas-kísérő, miért olyan pocsék a koszt a repülőn

Utazzunk fapados gépen vagy vegyük igénybe egy nemzeti légitársaság szolgáltatásait, a repülőkön felszolgált ételek íze sok esetben a sztenderd minőséget sem üti meg. Természetesen nem várhatunk Michelin-csillagos fogásokat több ezer méterrel a föld felett, de hogy utasként miért vagyunk arra kárhoztatva, hogy pocsék ízű, túlárazott mirelit ételeket együnk, annak okát nemrég egy évekig légiutas-kísérőként dolgozó hölgy fedte fel.

Ezért olyan pocsék a koszt a repülőkön

Mandy Smith volt légiutas-kísérőt a LADBible kérdezte korábban arról, hogy miért van olyan rossz az íze a repülőgépeken felszolgált ételeknek. A stewardess meglepő választ adott, felhívva rá a figyelmet, hogy a valódi gond nem az ételekkel, hanem velünk, utasokkal van.

Nem az étel rossz, hanem a ízlelőbimbóid működnek másképp a levegőben

– mutatott rá Mandy, kifejtve, hogy a kabinnyomás az egész testünkre, így az érzékeinkre – köztük az ízlelésre – is hatással van. „Befolyással bír továbbá az összes gyomorproblémádra, az agyadra és minden másra” – tette hozzá.

Az ízérzékelés változása három tényezőre vezethető vissza: az alacsonyabb légnyomásra a kabinban, a páratartalom hiányára és a hangok felerősödésére. Mindennek következtében a sós ételek ízének érzékelése 20-30 százalékkal, a cukrosoké pedig 15-20 százalékkal csökken.

„Ha a földön kóstolnánk meg azokat az ételeket, amelyeket a szakácsok készítenek a menü összeállításakor, akkor azok elég sósak és erősek lennének. Az ízlelőbimbók eltérő működése miatt intenzívebb ízű ételeket kell készíteniük” – magyarázta az egykori stewardess.

Dr. Kevin Huffman szakorvos szerint nemcsak az ételek ízének érzékelése változik, hanem az alkohol is más hatással van a szervezetre a magasban. „Az alkohol erőteljesebb hatást gyakorolhat a szervezetre nagy magasságban. A kabinnyomás akár 50 százalékkal is megnövelheti a vér alkoholszintjét, így a repülőtéren korábban elfogyasztott egy pohár bortól sokkal részegebbnek érezheti magát az utas. Ez később nagymértékben befolyásolhatja esetében a döntéshozatalt és a motorikus képességeket, aminek következtében nagyobb eséllyel szenvedhet balesetet és szerezhet sérülést a beszállás vagy a kiszállás során.”

