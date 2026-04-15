Most jelentették be, súlyos döntést hozott Milák Kristóf

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 22:17
Visszalépett az országos bajnokságon. Milák Kristóf hiába jutott tovább, nem lesz ott a 200 méter pillangó csütörtöki döntőjében.

Hiába jutott tovább a szerdai középdöntőben 200 méter pillangón Milák Kristóf, nem áll rajthoz a csütörtöki döntőn. A kétszeres olimpiai bajnok döntését edzője, Szabó Álmos jelentette be.

Fotó: Derencsényi István

Milák Kristóf az előfutamból csak két percen kívüli idővel jutott tovább – rosszabbat legutóbb tíz éve, élete első felnőtt ob-jén úszott –, aztán a középdöntőben hárman is megelőzték. Szerda este pedig edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy a döntőtől visszalépteti versenyzőjét – írja a Magyar Nemzet.

A magyar szövetség honlapján az áll: a tréner jelezte, hogy tanítványa 200 pillangón "még érezhetően nagyon nem tart ott, ahol egykoron".

A 26 éves úszó így csak 100 méter gyorson döntőzik csütörtökön.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
