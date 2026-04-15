Most jelentették be, súlyos döntést hozott Milák Kristóf

Hiába jutott tovább a szerdai középdöntőben 200 méter pillangón Milák Kristóf, nem áll rajthoz a csütörtöki döntőn. A kétszeres olimpiai bajnok döntését edzője, Szabó Álmos jelentette be.

Milák Kristóf visszalépett az országos bajnokság 200 méter pillangójának döntőjétől

Milák Kristóf visszalépett

Milák Kristóf az előfutamból csak két percen kívüli idővel jutott tovább – rosszabbat legutóbb tíz éve, élete első felnőtt ob-jén úszott –, aztán a középdöntőben hárman is megelőzték. Szerda este pedig edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy a döntőtől visszalépteti versenyzőjét – írja a Magyar Nemzet.

A magyar szövetség honlapján az áll: a tréner jelezte, hogy tanítványa 200 pillangón "még érezhetően nagyon nem tart ott, ahol egykoron".

A 26 éves úszó így csak 100 méter gyorson döntőzik csütörtökön.