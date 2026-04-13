Az utolsó pillanatban derült ki az igazság Milák Kristófról

Csak az utolsó órákban került fel Milák Kristóf neve a szerdán kezdődő úszó országos bajnokság nevezési listájára – amely véglegessé is vált. A kétszeres olimpiai bajnok öt számban indul.

Fotó: Csudai Sándor

Milák Kristóf visszatérése

Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert már korábban bejelentette, hogy idén nem jön haza az úszó ob-ra, és sokáig Milák Kristóf neve is hiányzott a nevezési listáról. Bár a versenyzők általában nem szokták az utolsó pillanatig húzni a nevezést, a kétszeres olimpiai bajnok neve csak órákkal a vasárnap éjfélkor lejárt határidő előtt jelent meg a sorban – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Ismereteim szerint Milák Kristóf készül az áprilisi országos bajnokságra, és az esélyesek között számolunk vele

– nyilatkozta a napokban Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, aki jó kapcsolatot ápol Milák Kristóffal.

A kétszeres olimiai bajnok a tavalyi országos bajnokság után versenyez újra, és a várakozásokkal ellentétben nem hat, hanem "csak" öt számban indul az országos bajnokságon: 50, 100 és 200 pillangó, valamint 50 és 100 gyors.

