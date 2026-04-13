Az utolsó pillanatban derült ki az igazság Milák Kristófról

Csak az utolsó órákban került fel Milák Kristóf neve a szerdán kezdődő úszó országos bajnokság nevezési listájára – amely véglegessé is vált. A kétszeres olimpiai bajnok öt számban indul.
Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert már korábban bejelentette, hogy idén nem jön haza az úszó ob-ra, és sokáig Milák Kristóf neve is hiányzott a nevezési listáról. Bár a versenyzők általában nem szokták az utolsó pillanatig húzni a nevezést, a kétszeres olimpiai bajnok neve csak órákkal a vasárnap éjfélkor lejárt határidő előtt jelent meg a sorban – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Ismereteim szerint Milák Kristóf készül az áprilisi országos bajnokságra, és az esélyesek között számolunk vele
– nyilatkozta a napokban Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, aki jó kapcsolatot ápol Milák Kristóffal.
A kétszeres olimiai bajnok a tavalyi országos bajnokság után versenyez újra, és a várakozásokkal ellentétben nem hat, hanem "csak" öt számban indul az országos bajnokságon: 50, 100 és 200 pillangó, valamint 50 és 100 gyors.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.