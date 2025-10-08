Jackl Vivien és Shane Tusup szakítása - most fény derül az igazságra

Jackl Vivien már a szingapúri világbajnokságon utalt arra , hogy véget érhet az együttműködés közte és Shane Tusup között, a jelek szerint pedig mostanra megtörtént a végleges szakítás az úszó-edző páros között. Vagy legalábbis, Gergely István friss nyilatkozatából egyértelműen ez következik, mi több, Tusup jövője is kérdéses a Honvédnál - írja a Magyar Nemzet.

Véget ért az együttműködés Jackl Vivien és Shane Tusup között? / Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

Véget ért Jackl Vivien és Shane Tusup együttműködése?

Shane Tusup idén év elején tért vissza a magyar úszósportba, amikor a Honvéd színeiben átvette Jackl Vivien felkészítését. A 16 éves tehetség addig Tatabányán Kocsis Márta irányításával ért el hangos sikereket: a tavalyi ob-n robbant be a felnőttek között, amikor alaposan elverte 400 vegyesen Hosszú Katinkát is, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett.

Amióta viszont Tusup lett az edzője, az eredményei jelentősen visszaestek. Szakemberek szerint ezt nem lehet egy az egyben az amerikai nyakába varrni, mert Jackl teste természetesen változásban van, ami visszavetheti a teljesítményét, ráadásul a budapesti új életét is meg kellett szoknia. Az ugyanakkor hamar kiderült, hogy Tusuppal nem találták meg a közös hangot, néhány hónap után már csak heti két közös edzésük volt, egyébként Jackl Hutkai Dániellel készült. Most pedig eljöhetett a végleges szakítás pillanata Jackl és Tusup között.

Vivien már egyáltalán nem edz Shane-nel, egyelőre még folyik a közös gondolkodás arról, hogy mi lenne vele kapcsolatban a legjobb megoldás. Azt szeretnénk, hogy minden szempontból jó legyen neki, hogy a Honvéd sportolójaként legyen a tehetségének megfelelően eredményes

- jelentette ki Gergely István, aki ezután arról is szót ejtett, mi lesz Shane Tusup sorsa a Honvédnál.

