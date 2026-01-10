Villanyszerelő lett és teljesen megváltozott Magyarország egykor ünnepelt sztárja

Beválasztották a Fort Lauderdale-i Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába Cseh Lászlót, aki egykor Magyarország ünnepelt sztárja volt. Pályafutása során 38 aranyérmet, 19 ezüstöt – ebből hármat a pekingi, egyet pedig a riói olimpián – és 17 bronzot – ebből egyet az athéni, egyet pedig a londoni olimpián – nyert. A visszavonult úszó apai teendői mellett jelenleg villanyszerelőként dolgozik, és alig lehet ráismerni.
A 40 éves Cseh László – akinek jól esik, hogy nem felejtették el és honorálják a pályafutása során elért eredményeit – az Origónak adott interjúban elmondta, igyekszik úgy alakítani a dolgait, hogy a feleségével ott legyen Floridában a májusi díjátadó ceremónián. Majd megkapta a kérdést: Hadd gonoszkodjak egy kicsit: kell-e új öltönyt beszereznie a Fort Lauderdale-i díjátadóra?
Csak nem a felszedett kilóimra céloz? Alighanem újat veszek, mert a régi ruhatáram java részét már nem tudom használni, ezért vagy új darabokat vásárolok vagy drasztikus fogyókúrába kezdek. Mellesleg nemrégiben vettem új öltönyt, az biztosan jó rám
– válaszolta Cseh László, aki rendszerint kopaszra borotvált fejjel ugrott a medencébe karrierje során, mostanra viszont úgy megnövesztette a haját – és a borostáját is –, hogy alig lehet ráismerni.
Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónak jelenleg nincs ideje uszodába járni.
Annál is inkább, mert villanyszerelőként dolgozom. Nem azért csinálom, mert máskülönben éhen halnék, de pályafutásom lezárása után is akartam csinálni valami értelmes dolgot. Eleinte a kislányunk nevelése volt a legfontosabb, de már három és fél éves, óvodába jár, nem akartam rossz példát mutatni azzal, hogy otthon lógatom a lábam.
