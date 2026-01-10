Villanyszerelő lett és teljesen megváltozott Magyarország egykor ünnepelt sztárja

Beválasztották a Fort Lauderdale-i Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába Cseh Lászlót, aki egykor Magyarország ünnepelt sztárja volt. Pályafutása során 38 aranyérmet, 19 ezüstöt – ebből hármat a pekingi, egyet pedig a riói olimpián – és 17 bronzot – ebből egyet az athéni, egyet pedig a londoni olimpián – nyert. A visszavonult úszó apai teendői mellett jelenleg villanyszerelőként dolgozik, és alig lehet ráismerni.

Cseh Lászlót egykor Magyarország ünnepelt sztárja volt / Fotó: Kovács Anikó

A 40 éves Cseh László – akinek jól esik, hogy nem felejtették el és honorálják a pályafutása során elért eredményeit – az Origónak adott interjúban elmondta, igyekszik úgy alakítani a dolgait, hogy a feleségével ott legyen Floridában a májusi díjátadó ceremónián. Majd megkapta a kérdést: Hadd gonoszkodjak egy kicsit: kell-e új öltönyt beszereznie a Fort Lauderdale-i díjátadóra?

Csak nem a felszedett kilóimra céloz? Alighanem újat veszek, mert a régi ruhatáram java részét már nem tudom használni, ezért vagy új darabokat vásárolok vagy drasztikus fogyókúrába kezdek. Mellesleg nemrégiben vettem új öltönyt, az biztosan jó rám

– válaszolta Cseh László, aki rendszerint kopaszra borotvált fejjel ugrott a medencébe karrierje során, mostanra viszont úgy megnövesztette a haját – és a borostáját is –, hogy alig lehet ráismerni.

Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó jelenleg villanyszerelőként dolgozik / Fotó: Kovacs Peter

Cseh László jó példát akar mutatni kislányának

Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónak jelenleg nincs ideje uszodába járni.