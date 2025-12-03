Meghökkentő videót közöltek a szülinapos Cseh Lászlóról

A vizes sportok nemzetközi szövetsége (World Aquatics) a közösségi oldalain meghökkentő poszttal köszöntötte Cseh Lászlót a szerdai 40. születésnapján. A szervezet belengette, hogy meglepetésre visszatér az olimpiákon négyszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes, kétszeres világ- és 33-szoros Európa-bajnok magyar úszólegenda. Persze hamar kiderült, hogy csak egy jópofa gegről van szó.
A 100 magyar bajnoki címet is nyerő Cseh Laci – akit minden idők legjobb, nem olimpiai bajnok úszójaként is emlegetnek – négy éve, a tokiói olimpia után vonult vissza.
A 40. születésnapját ünneplő exkasszis civilben mára már szakállat és dús frizurát növesztett, de az úszóversenyeken még egészen máshogy festett.
Mintha Cseh László meglepetésre visszatért volna: kiderült, hogy csak az ’ikertestvére’ versenyez a medencében
– kommentálták a nemzetközi szövetség oldalain az ügyesen összevágott videóhoz, amelynek a másik főszereplője természetesen nem a magyar úszó ikertestvére, hanem az üzbég Jura Petrovnyin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.