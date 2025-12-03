Meghökkentő videót közöltek a szülinapos Cseh Lászlóról

A vizes sportok nemzetközi szövetsége (World Aquatics) a közösségi oldalain meghökkentő poszttal köszöntötte Cseh Lászlót a szerdai 40. születésnapján. A szervezet belengette, hogy meglepetésre visszatér az olimpiákon négyszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes, kétszeres világ- és 33-szoros Európa-bajnok magyar úszólegenda. Persze hamar kiderült, hogy csak egy jópofa gegről van szó.

Cseh László a 40. születésnapját ünnepli Fotó: Nemzeti Sport

A 100 magyar bajnoki címet is nyerő Cseh Laci – akit minden idők legjobb, nem olimpiai bajnok úszójaként is emlegetnek – négy éve, a tokiói olimpia után vonult vissza.

Cseh László vagy az ikertestvére?

A 40. születésnapját ünneplő exkasszis civilben mára már szakállat és dús frizurát növesztett, de az úszóversenyeken még egészen máshogy festett.

– kommentálták a nemzetközi szövetség oldalain az ügyesen összevágott videóhoz, amelynek a másik főszereplője természetesen nem a magyar úszó ikertestvére, hanem az üzbég Jura Petrovnyin.