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1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 15:01 / FRISSÍTÉS: 2026. június 23. 15:01
NagymarosVéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

Június 28. éjfélig még akciós áron válthatók jegyek a Dunakanyar legkülönlegesebb összművészeti eseményére, a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóra, amely július 1. és 4. között várja a látogatókat Nagymaroson. A rendezvény idén is egyaránt szól a zene és a művészetek szerelmeseinek: nemzetközi sztárfellépők, koncertek, különleges audiovizuális produkciók, utcaszínházi performanszok, kézműves alkotói workshopok és vízi élményprogramok teszik teljessé a fesztiválélményt.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A Dunakanyar festői környezetében megrendezett VéNégy Fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, színháznak és a kortárs művészeteknek. A programkínálat rendkívül sokszínű, a nagyszínpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek, köztük a világszerte ismert francia Nouvelle Vague, amely különleges hangzásvilágával garantáltan emlékezetes koncertélményt ígér, de visszatér a holland Kraak & Smaak és a cseh fúvós banda a Tygroo is. Lengyelországot egy ifjú, feltörekvő tehetség, MIN t képviseli, Szlovákiából több elektronikus zenei produkció érkezik, Daniu, Hasky és Makepeace a VéNégy Parton pörgeti fel a hangulatot.

A hazai zenei szcéna legjobbjai adnak egymásnak találkozót Nagymaroson, fellép a Bagossy Brothers Company, Elefánt, Parno Graszt, Dánielfy, Analog Balaton, Bohemian Betyars, Aurevoir., Kolibri, Lil Frakk, FILO, az Anima Sound System, Lenkke_, Palo Canto, Obadu, de lesz táncház is. A fesztivál egyik legizgalmasabb produkciója, a Stranger Things ihlette audiovizuális show lesz július 4-én este, Dj YODA látványos fény- és hangtechnikával idézi meg a kultikus sorozat világát.

Lenyűgöző utcaszínházi produkciók gazdagítják a műsort, parádés Tűz Show, Légtornász bemutató, LED Fényzsonglőr előadás, valamint gólyalábas performanszok varázsolják el a közönséget. 12 éves kor alatt a fesztivál ingyenes, a családoknak bábszínházi előadásokkal is készülnek a szervezők, újra kinyit a VéNégy Ovi, valamint sportprogramok és egyedülálló VR színházi élmény is várja a kicsiket és nagyokat. A nappali programok között szerepel még napindító meditáció, reggeli torna, a kreatív kikapcsolódásról kézműves alkotói workshopok gondoskodnak. A nulladik napon pokrócos ismerkedős est, valamint szingli party is várja a táborozókat a Duna-parton. 

Forrás:VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A fesztivál idén még szorosabban kapcsolódik a Dunakanyar természeti adottságaihoz. A művészeti élményeken túl számos fakultatív programlehetőség várja a látogatókat: szervezett kenutúrákon fedezhetik fel a Duna rejtett szépségeit, átsétálhatnak a Duna alatt Visegrádra és vissza, kedvezményesen vehetik igénybe a Mahart Dunakanyar körjáratát, valamint akár motorcsónakos élményhajózáson is részt vehetnek. A motorcsónakázás és hajózás során a résztvevők a Dunáról csodálhatják meg a Dunakanyar ikonikus panorámáját, a hegyek látványát és a nyári naplemente különleges fényeit.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A VéNégy Fesztivál idén is bizonyítja, hogy a Dunakanyar nemcsak az ország egyik legszebb helyszíne, hanem a nyár egyik legsokszínűbb kulturális találkozópontja is. 

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó – 2026. július 1-4. Nagymaros

Önfeledt szabadság a mesés Dunakanyarban!

 

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