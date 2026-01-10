A hó miatt az erős UV-sugárzás akár maradandó szemkárosodást is okozhat: így védd a szemed télen is

Télen legalább olyan fontos a szemünk védelme, mint nyáron – különösen nagy havazások idején. Bár a hóvakságot a neve és a köztudat is a hóhoz köti, a veszély nem csak a téli szezonban áll fenn. Azonban havas környezetben még nagyobb a kockázat!

Hóvakság: így védd a szemedet télen az UV-sugárzás ellen!

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A hóvakság UV-sugárzás okozta szemfelszíni gyulladás.

A tünetek jellemzően késleltetve, akár órákkal később jelentkeznek.

Nem csak havas környezetben alakulhat ki.

Megfelelő szemvédelemmel könnyen megelőzhető.

Mi az a hóvakság?

A hóvakság az UV-sugárzás okozta szemfelszíni gyulladás egyik formája. Mechanizmusát nagyjából úgy képzelhetjük el, mint a bőrünk leégését nyáron, azzal a különbséggel, hogy a szemünk egy jóval érzékenyebb szerv, és így a gyulladás intenzívebb fájdalommal és látászavarral is járhat.

A friss hó a napfény és az UV-sugarak jelentős részét visszaveri. Ez azt jelenti, hogy a szem nemcsak felülről, hanem alulról is sugárterhelést kap. Ezt pedig a szemünk már nem mindig képes megfelelő mértékben kivédeni.

Nem mindig érzékeljük: az UV-sugárzás szórt formában, akár borult, esős időben is jelen van. Nem mindig késztet hunyorgásra.

A hóvakság tünetei

A hóvakság egyik jellegzetessége, hogy csak késleltetve jelennek meg a tünetek: általában a terhelést követő néhány órában alakulnak ki.

A tünetek: erős könnyezés

szemfájdalom, fájdalmas szemmozgás

vörösség

fényérzékenység

szemhéjduzzanat

akaratlan szemhéjmozgás

homályos látás

Meddig tartanak a hóvakság tünetei?

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

A hóvakságot nem szabad elbagatellizálni: jellemzően átmeneti állapot, de ismétlődése hosszú távon növelheti a súlyosabb elváltozások esélyét.

Hóvakság elleni védekezés

Az UV-szűrős napszemüveg elengedhetetlen! Havas környezetben pedig az oldalvédelmet is biztosító síszemüveg viselése csökkentheti a kockázatot.

A hóvakság kezelése

A hóvakság kezelése orvosi feladat. A szem pihentetése, a fény kerülése és a megfelelő szemcseppek alkalmazása elősegíti a gyógyulás folyamatát. A hangsúly elsősorban a megelőzésen van!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videó segít megérteni a hóvakság kialakulását és tüneteit:

