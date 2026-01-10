Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
A hó miatt az erős UV-sugárzás akár maradandó szemkárosodást is okozhat: így védd a szemed télen is

2026. január 10.
A hideg időben gyakran alábecsüljük, veszélytelenebbnek gondoljuk a napsugarak erejét, szemben a nyári hőséggel. Sokszor viszont pont ez a félreértés vezethet a hóvakság kialakulásához. Érdemes ezért felkészülni, hiszen a szemkárosodás rövid idő alatt is komoly panaszokat okozhat!
Ripszám Boglárka
Télen legalább olyan fontos a szemünk védelme, mint nyáron – különösen nagy havazások idején. Bár a hóvakságot a neve és a köztudat is a hóhoz köti, a veszély nem csak a téli szezonban áll fenn. Azonban havas környezetben még nagyobb a kockázat!

Hóvakságtól szemfájdalmat tapasztaló nő síszemüvegben.
Hóvakság: így védd a szemedet télen az UV-sugárzás ellen!
Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock 
  • A hóvakság UV-sugárzás okozta szemfelszíni gyulladás.
  • A tünetek jellemzően késleltetve, akár órákkal később jelentkeznek.
  • Nem csak havas környezetben alakulhat ki.
  • Megfelelő szemvédelemmel könnyen megelőzhető.

Mi az a hóvakság?

A hóvakság az UV-sugárzás okozta szemfelszíni gyulladás egyik formája. Mechanizmusát nagyjából úgy képzelhetjük el, mint a bőrünk leégését nyáron, azzal a különbséggel, hogy a szemünk egy jóval érzékenyebb szerv, és így a gyulladás intenzívebb fájdalommal és látászavarral is járhat.

A friss hó a napfény és az UV-sugarak jelentős részét visszaveri. Ez azt jelenti, hogy a szem nemcsak felülről, hanem alulról is sugárterhelést kap. Ezt pedig a szemünk már nem mindig képes megfelelő mértékben kivédeni.

Nem mindig érzékeljük: az UV-sugárzás szórt formában, akár borult, esős időben is jelen van. Nem mindig késztet hunyorgásra.

A hóvakság tünetei

A hóvakság egyik jellegzetessége, hogy csak késleltetve jelennek meg a tünetek: általában a terhelést követő néhány órában alakulnak ki.

A tünetek:

  • erős könnyezés
  • szemfájdalom, fájdalmas szemmozgás
  • vörösség
  • fényérzékenység
  • szemhéjduzzanat
  • akaratlan szemhéjmozgás
  • homályos látás

Meddig tartanak a hóvakság tünetei?

A hóvakságot nem szabad elbagatellizálni: jellemzően átmeneti állapot, de ismétlődése hosszú távon növelheti a súlyosabb elváltozások esélyét.

Hóvakság elleni védekezés

Az UV-szűrős napszemüveg elengedhetetlen! Havas környezetben pedig az oldalvédelmet is biztosító síszemüveg viselése csökkentheti a kockázatot.

A hóvakság kezelése

A hóvakság kezelése orvosi feladat. A szem pihentetése, a fény kerülése és a megfelelő szemcseppek alkalmazása elősegíti a gyógyulás folyamatát. A hangsúly elsősorban a megelőzésen van!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

Az alábbi videó segít megérteni a hóvakság kialakulását és tüneteit:

