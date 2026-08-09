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Az apa megpróbálta megmenteni a tengerbe sodródott lányát, mindketten meghaltak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 09. 08:00
halálesetfulladás
Egy apa és lánya is életét vesztette egy tragikus balesetben, miután a férfi megpróbálta kimenteni gyermekét, akit hirtelen elsodort a tenger – hangzott el a halottkémi vizsgálaton.
Bors
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A 66 éves John Peter Collins és 32 éves lánya, Samantha Adele Collins július 26-án a cornwalli Newquayben található Fistral Beachnél fulladtak meg. A Cornwalli Halottkémi Bíróságon elhangzott, hogy a dél-yorkshire-i Doncasterből származó család nyaralni érkezett a tengerparti városba, és az apa és lánya éppen horgásztak, amikor a tragédia történt.

Apa és lánya is tengerbe fulladtak
Apa és lánya is tengerbe fulladtak / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így történt a tragédia a tengerparton

Emma Hillson segédhalottkém így fogalmazott:

Samantha Collins a családjával nyaralt Newquayben. Ő és édesapja a sziklákon horgásztak, amikor Samanthát a tengerbe sodorta a víz. John megpróbálta megmenteni, de sajnos nem járt sikerrel, és mindketten életüket vesztették.

A bíróságon elhangzott, hogy a férfi felesége, Samantha édesanyja, Adele Collins azonosította a holttesteket. A boncolásokat július 29-én végezték el a Treliske-i Royal Cornwall Kórházban, az előzetes halálok mindkét esetben fulladás volt.

A trurói meghallgatáson elhangzott, hogy John Collins házas volt, nyugdíjas műszaki mérnökként dolgozott, lánya pedig egyedülálló volt. A Devon és Cornwall-i rendőrség korábban közölte, hogy július 26-án este körülbelül 21:45-kor kaptak riasztást a Fistral Beachhez. Mindkettőjüket kiemelték a vízből, de a kiérkező mentők már nem tehetettek semmit, a helyszínen halottnak nyilvánították őket - írja a Daily Star.

 

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