Azt hiszed, a fuldokló csapkod és kiabál? Ilyen jelekből tudod ha nagy a baj

A nyári hőségben mindannyian a hűsítő habokba vágyunk, de a gondtalan strandolás pillanatok alatt rémálommá válhat. A köztudatban élő kép a fuldoklásról, a látványos kapálózás és a messzire hangzó segélykiáltások, kizárólag a mozivásznakon léteznek. Ha azt gondolod, hogy hallani fogod, ha a gyermeked vagy egy úszótársad bajba kerül, súlyosan tévedsz. A tragédiák megelőzéséhez elengedhetetlen, hogy tudd, a vízbe fulladás jelei hogyan festenek a való életben.
Oszlassuk el a veszélyes tévhiteket a vízbe fulladásról. Amikor valaki bajba kerül a vízben, a szervezete automatikus túlélési ösztöne felülírja a tudatos viselkedést. Mivel a légzőrendszer elsődleges funkciója a légzés, a hangadás ilyenkor másodlagos: a fuldoklónak egyszerűen nincs ideje és levegője kiabálni. A felszínre bukkanva csak kapkodva belélegez, majd azonnal újra elmerül. Ugyanez a sokk az oka annak is, hogy a bajba jutottak képtelenek integetni. A túlélési reflex arra készteti őket, hogy a karjaikat oldalra kinyújtva, a vizet lefelé nyomva próbálják meg a felszínen tartani magukat. Emiatt a karok a víz szintjében mozognak, így a fuldokló egy mentőöv után sem képes tudatosan nyúlni.
Nedves fulladás: a gége ellazulásakor víz kerül a tüdőbe. Ehhez megdöbbentően kevés folyadék is elég, egy felnőttnél mindössze 2 deciliter víz belégzése már halálos tüdőkárosodást okoz.
Száraz fulladás: ez a jelenség általában azért alakul ki, mert a torokba hirtelen bezúduló víz miatt a gége reflexszerűen görcsbe rándul. A görcs ugyan sikeresen elzárja a víz útját a tüdő elől, a tüdőbe nem kerül víz, a szervezetben azonban fellép a fulladást okozó oxigénhiány. A vízi balesetek miatti fulladások körülbelül 10-15 százalékánál ez a folyamat játszódik le.
A tragédiák menete szerint megkülönböztetünk aktív és passzív fulladást. Az aktív fuldokló (úszni nem tudó, kimerült vagy jéghideg víztől ledermedt ember) mindössze 20-60 másodpercig képes a felszínen küzdeni, mielőtt végleg elmerülne. Ezzel szemben a passzív fulladásnál az áldozat azonnal, küzdelem nélkül süllyed el – ez történik eszméletvesztés, fejsérülés vagy hirtelen szívroham esetén.
A kisgyermekeknél a folyamat még gyorsabb. A csecsemők ráadásul egy úgynevezett búvárreflexszel rendelkeznek: ha az arcukat víz éri, reflexszerűen elzáródnak a légutaik és visszatartják a lélegzetüket. Nem csapkodnak, hanem megbénulva várják a segítséget. Egy kisgyermek számára akár néhány centiméteres víz – egy kerti medence vagy egy kerti tó – is életveszélyes lehet, ha elesik és nem tudja kiemelni az arcát. Óriási csapda a sima úszógumi is, hiszen könnyen átfordul, a gyerek fejjel lefelé ragad a víz alatt, a lábai pedig a levegőben vannak, amiből képtelen egyedül visszafordulni. Ha egy kisgyerek hirtelen elcsendesedik, azonnal oda kell menni hozzá, mert a csend mögött szinte mindig komoly baj van!
Az avatatlan szemek a következő jeleket gyakran tévesztik össze a játékkal, pedig ezek mind a végveszélyt mutatják:
Életmentő felismerés
A legbiztosabb jele annak, hogy valaki bajban van, pont az, hogy egyáltalán nem tűnik úgy, mintha fuldokolna. Az érintett ilyenkor nem csapkod és nem kiabál, csupán tehetetlenül tapossa a vizet, és mereven néz. Ha meg akarsz győződni a helyzetről, kiálts oda neki, hogy jól van-e. Amennyiben képes válaszolni, valószínűleg minden rendben van. Ha viszont csak üres tekintettel néz vissza rád, akkor nincs vesztegetni való időd: kevesebb mint 30 másodperced maradt arra, hogy odaérj hozzá és kimentsd.
A vízimentők a 10/20-as szabályt alkalmazzák, amit minden szülőnek kötelező lenne tudnia: 10 másodpercenként végig kell pásztázni a gyerekeket a vízben, és ha baj van, 20 másodpercen belül oda kell érni hozzájuk. A statisztikák szerint az 1-4 évesek vízi baleseteinek több mint fele az otthoni, saját kerti medencékben történik. A halálos tragédiák 77%-ában a gyermekek teljesen egyedül voltak, vagy a felnőtt figyelme mindössze néhány percre lankadt. Fontos szabály, ha a gyerek vizet nyelt a strandon, de látszólag jól van, otthon is figyelni kell! Ha a következő órákban folyamatosan köhög, nehezen lélegzik, szokatlanul bágyadt vagy hány, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert a tüdő irritációja órákkal később is életveszélyes állapotot idézhet elő.
Videón, ahogy az éber úszómester kiment egy gyereket a vízből:
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