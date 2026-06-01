BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes vallomás: Húszan laktak G.w.M gyerekkori otthonában, el sem hiszed, hogyan éltek!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szegénység
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 16:00
gyerekkorG.w.Msiker
Döbbenetes vallomást tett a múltjáról hazánk egyik legnépszerűbb rappere, aki elárulta, hogy gyerekkorában csaknem húszan laktak együtt egyetlen szűkös ferencvárosi lakásban. A ma már 60 milliós luxusautóval járó G.w.M egy szívszorító videóban mutatta meg a rajongóinak, honnan indult a mesés gazdagság felé.
Bors
A szerző cikkei

G.w.M, azaz Varga Márk egy rendkívül érzelmes és motiváló videóval jelentkezett a TikTokon, amelyben visszatért a gyökereihez. A sikeres rapper ezúttal nemcsak a gazdagságával kérkedett, hanem feltárta a múltját a rajongói előtt, és körbevezette őket Ferencváros azon részein, ahol felnőtt. A felvételen jól látszik a döbbenetes kontraszt a hajdani szerény, elképesztően zsúfolt körülmények – ahol szürreális módon csaknem húsz rokon élt együtt egyetlen lakásban – és a jelenlegi luxusélet között. A zenész őszintén vallott arról az életfilozófiáról, amely végül a csúcsra repítette.

G.w.M elképesztő dolgokat árult el a múltjáról.
G.w.M rapperként valóra váltotta a legmerészebb álmait is, azonban voltak idők, amikor húsz emberrel kellett osztoznia a lakáson (Fotó: Ripost)

G.w.M TikTok videója önmagért beszél: Nem volt számára ismeretlen a szegénység

A nosztalgiázás a régi családi fészeknél kezdődött, ahol szinte hihetetlen, de valóban húszan zsúfolódtak össze a mindennapokban. Márk megmutatta azt az ablakot, amely előtt egykor összegyűlt a hatalmas család.

Amikor gyerek voltam, mindig az ablakból néztük az augusztus 20-át, pont ezen az ablakon kukucskáltunk. Kb. húszan laktunk itt egyszerre: anyámék, keresztanyámék, nagyanyámék, nagybátyámék, és mindig volt két-három vendégünk. Nem is tudom, mama hogy főzött ennyi főre

– nevette el magát a rapper. A körút a környékbeli utcákban folytatódott, ahol megelevenedett a kilencvenes évek hamisítatlan hangulata. Megmutatta az egykori iskoláját, a grundot, az öregek kártyázóhelyét, és a kapualjakat, miközben egy régi, szegénységről szóló dalt idézett fel.

@gwmmusic_official ⚡️Story time/ PART1/⚡️ “Célozd a holdat és a csillagok közé esel!” 🤨🙏🏽❤️‍🔥 Májustól érkeznek, az új nóták és sok-sok tartalom, gondolat.❤️‍🔥 #fy #nekedbe #foryou #gwm #nekedbelegyen ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

„Olyan volt, mint egy pici Amerika”

„A Mester 19-be jártam iskolába, nagyon más volt akkoriban. Ez az egy volt új építésű, a többi nagyon romos, graffitis ház volt. A Tinódi játszótérre jártunk ki focizni. A Gát utca... itt ment le az egész gyerekkorom, kapualjakban bandák megbújva. Olyan volt, mint egy pici Amerika” – emlékezett vissza, majd hozzátette, hogy mennyi gondolat és álom vált azóta valóra.

Íme a sikeres élet kulcsa

A legnagyobb kontrasztot az jelentette, amikor a rapper a 60 milliós Bentley-jében ülve küldött üzenetet a követőinek. Manapság a saját medencéje akkora, mint az a gyerekkori lakás, ahol egykor húszan osztoztak a szűkös téren, de kifejezetten büszke a múltjára: „Semmi bajom azzal, honnan jöttem, sőt, kifejezetten büszke vagyok rá. Kevesen tettek volna arra voksot, hogy így végzem, de gyerekek, a tanulság az: ha a Holdat célzod, a csillagok közé esel. Semmi sem lehetetlen, minden rajtad áll!G.w.M szerint a siker titka, hogy meg kell találnunk, miben vagyunk tehetségesek, és abban teljesen fanatikussá kell válnunk, ahogy ő is tette.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu