Döbbenetes vallomás: Húszan laktak G.w.M gyerekkori otthonában, el sem hiszed, hogyan éltek!

G.w.M, azaz Varga Márk egy rendkívül érzelmes és motiváló videóval jelentkezett a TikTokon, amelyben visszatért a gyökereihez. A sikeres rapper ezúttal nemcsak a gazdagságával kérkedett, hanem feltárta a múltját a rajongói előtt, és körbevezette őket Ferencváros azon részein, ahol felnőtt. A felvételen jól látszik a döbbenetes kontraszt a hajdani szerény, elképesztően zsúfolt körülmények – ahol szürreális módon csaknem húsz rokon élt együtt egyetlen lakásban – és a jelenlegi luxusélet között. A zenész őszintén vallott arról az életfilozófiáról, amely végül a csúcsra repítette.

G.w.M rapperként valóra váltotta a legmerészebb álmait is, azonban voltak idők, amikor húsz emberrel kellett osztoznia a lakáson (Fotó: Ripost)

G.w.M TikTok videója önmagért beszél: Nem volt számára ismeretlen a szegénység

A nosztalgiázás a régi családi fészeknél kezdődött, ahol szinte hihetetlen, de valóban húszan zsúfolódtak össze a mindennapokban. Márk megmutatta azt az ablakot, amely előtt egykor összegyűlt a hatalmas család.

Amikor gyerek voltam, mindig az ablakból néztük az augusztus 20-át, pont ezen az ablakon kukucskáltunk. Kb. húszan laktunk itt egyszerre: anyámék, keresztanyámék, nagyanyámék, nagybátyámék, és mindig volt két-három vendégünk. Nem is tudom, mama hogy főzött ennyi főre

– nevette el magát a rapper. A körút a környékbeli utcákban folytatódott, ahol megelevenedett a kilencvenes évek hamisítatlan hangulata. Megmutatta az egykori iskoláját, a grundot, az öregek kártyázóhelyét, és a kapualjakat, miközben egy régi, szegénységről szóló dalt idézett fel.

„Olyan volt, mint egy pici Amerika”

„A Mester 19-be jártam iskolába, nagyon más volt akkoriban. Ez az egy volt új építésű, a többi nagyon romos, graffitis ház volt. A Tinódi játszótérre jártunk ki focizni. A Gát utca... itt ment le az egész gyerekkorom, kapualjakban bandák megbújva. Olyan volt, mint egy pici Amerika” – emlékezett vissza, majd hozzátette, hogy mennyi gondolat és álom vált azóta valóra.

Íme a sikeres élet kulcsa

A legnagyobb kontrasztot az jelentette, amikor a rapper a 60 milliós Bentley-jében ülve küldött üzenetet a követőinek. Manapság a saját medencéje akkora, mint az a gyerekkori lakás, ahol egykor húszan osztoztak a szűkös téren, de kifejezetten büszke a múltjára: „Semmi bajom azzal, honnan jöttem, sőt, kifejezetten büszke vagyok rá. Kevesen tettek volna arra voksot, hogy így végzem, de gyerekek, a tanulság az: ha a Holdat célzod, a csillagok közé esel. Semmi sem lehetetlen, minden rajtad áll!” G.w.M szerint a siker titka, hogy meg kell találnunk, miben vagyunk tehetségesek, és abban teljesen fanatikussá kell válnunk, ahogy ő is tette.