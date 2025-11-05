Mikor bevásárolni megyünk azt gondoljuk, hogy kezünkben van az irányítás: tudatosan figyelünk a minőségre, összehasonlítunk, válogatunk. De nem is sejtjük hány tényező befolyásolja a döntéseinket ilyenkor. A boltok évtizedes pszichológiai és viselkedéstudományi kutatásokat felhasználva alakítanak ki minden apró részletet egy áruházban. A céljuk? Nem feltétlenül az átverés, hanem, hogy vásárolj többet, mint tervezted és fogyassz többet, mint amire szükséged van.

Átverés! 10 ezreket vesznek ki a boltok a pénztárcádból ezzel a trükkel, és te észre sem veszed bevásárlókocsi

Amikor a bolt az ellenfeled lesz: a trükkök, amik miatt átverés áldozata lehetsz

Ha szeretnél tudni minden polcok és árusorok között megbúvó befolyásolási technikát, akkor olvass tovább! Mutatjuk a legtipikusabb bolti trükköket, amikekkel könnyedén kifosztják a pénztárcád. Ismerd meg, ismerd fel és kerüld el őket, hogy te is tudatos vásárlóvá válj!

Bolti átverések

1. Óriási bevásárlókocsik – láthatatlan spórolásgyilkos

Észrevetted? Ahogy telnek az évek, a bevásárlókocsik egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Ne gondold, hogy nincs oka!

A nagyobb kocsi pontosan azért kell, hogy több árut tehess bele, mint amit eddig terveztél. A szemed nagyon hamar hozzászokik a megnövekedett térfogathoz, így nem fogsz megállni annál a mennyiségnél, ahol korábban – a kisebb kocsi esetében – befejezted volna a vásárlást. Mert nem érzed azt, hogy túl sok lenne.

Bors tipp: használj inkább húzós/kézi bevásárlókosarat, vagy esetleg egy saját kosarat, amiben megszokhatod a mennyiséget, amelyre tudod, hogy szükséged van. Ez segíti spórolást!

2. A pénztárak környéke – az impulzusvásárlás csapdája

Mindenki ismeri az apró, csábító csokikat, üdítőket, rágókat a pénztáraknál. Ezek a termékek tipikusan olyanok, amikért normál esetben meg sem állnál a sorok között. De a kassza előtt várakozni kell, és mi mással töltenéd az idődet, mint bámészkodással? Biztosan találsz magadnak egy apróságot, amit pont megkívánsz, pont elrágcsálsz hazafele. Vagy, ami még rosszabb: a gyerek lát meg egy apró műanyag játékot, ami biztos, hogy addig fogja érdekelni, amíg ki nem száll a kocsiból – cserébe viszont irreális az ára.

Bors tipp: ha tudod, hogy hajlamos vagy az utolsó pillanatban, impulzívan leemelni valamit a pénztárnál lévő polcokról, akkor kerüld a környékét ameddig lehet. Amint sorba állsz, jusson eszedbe; hogy ismered a csapdát, amit állítottak neked és tudod, hogyan kerüld ki!