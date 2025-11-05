Átverés – 10 ezreket vesznek ki a boltok a pénztárcádból ezzel a trükkel, és te észre sem veszed

Mikor bevásárolni megyünk azt gondoljuk, hogy kezünkben van az irányítás: tudatosan figyelünk a minőségre, összehasonlítunk, válogatunk. De nem is sejtjük hány tényező befolyásolja a döntéseinket ilyenkor. A boltok évtizedes pszichológiai és viselkedéstudományi kutatásokat felhasználva alakítanak ki minden apró részletet egy áruházban. A céljuk? Nem feltétlenül az átverés, hanem, hogy vásárolj többet, mint tervezted és fogyassz többet, mint amire szükséged van.
Ha szeretnél tudni minden polcok és árusorok között megbúvó befolyásolási technikát, akkor olvass tovább! Mutatjuk a legtipikusabb bolti trükköket, amikekkel könnyedén kifosztják a pénztárcád. Ismerd meg, ismerd fel és kerüld el őket, hogy te is tudatos vásárlóvá válj!
Észrevetted? Ahogy telnek az évek, a bevásárlókocsik egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Ne gondold, hogy nincs oka!
A nagyobb kocsi pontosan azért kell, hogy több árut tehess bele, mint amit eddig terveztél. A szemed nagyon hamar hozzászokik a megnövekedett térfogathoz, így nem fogsz megállni annál a mennyiségnél, ahol korábban – a kisebb kocsi esetében – befejezted volna a vásárlást. Mert nem érzed azt, hogy túl sok lenne.
Bors tipp: használj inkább húzós/kézi bevásárlókosarat, vagy esetleg egy saját kosarat, amiben megszokhatod a mennyiséget, amelyre tudod, hogy szükséged van. Ez segíti spórolást!
Mindenki ismeri az apró, csábító csokikat, üdítőket, rágókat a pénztáraknál. Ezek a termékek tipikusan olyanok, amikért normál esetben meg sem állnál a sorok között. De a kassza előtt várakozni kell, és mi mással töltenéd az idődet, mint bámészkodással? Biztosan találsz magadnak egy apróságot, amit pont megkívánsz, pont elrágcsálsz hazafele. Vagy, ami még rosszabb: a gyerek lát meg egy apró műanyag játékot, ami biztos, hogy addig fogja érdekelni, amíg ki nem száll a kocsiból – cserébe viszont irreális az ára.
Bors tipp: ha tudod, hogy hajlamos vagy az utolsó pillanatban, impulzívan leemelni valamit a pénztárnál lévő polcokról, akkor kerüld a környékét ameddig lehet. Amint sorba állsz, jusson eszedbe; hogy ismered a csapdát, amit állítottak neked és tudod, hogyan kerüld ki!
Melyik termékek fogynak a leghamarabb a boltok polcairól? Amelyek szemmagasságban vannak. Nemcsak azért, mert ez az első, amit megpillantasz. Ezek azok a termékek, amelyek a legjobban reklámozottak, legrosszabbak ár-érték arányban. A felső és alsó polcokon sokszor olcsóbb, de ugyanolyan jó minőségű alternatívák vannak. De az is bevett módszer, hogy az ugyanolyan drága, de jobb minőségű termékek kerülnek feljebb a polcokon.
Bors tipp: ne vedd le az első típust, ami szembe jön veled. Mindig nézd végig alulról felfelé haladva a polcokat! Figyelj az egységárakra is, ne csak a darabárra!
A tej, a kenyér, a tojás és más alapélelmiszerek rendszerint a bolt legvégén találhatók. Ez a trükk arra szolgál, hogy amíg keresed, átsétálj a bolt egész területén. Így rengeteg termék, ajánlat, akció jön szembe veled, mire eléred azt, amiért valójában jöttél.
Bors tipp: vásárlás előtt tervezd meg az útvonalad, ragaszkodj a listádhoz, és ne engedj a csábításnak!
„Kettőt fizet, hármat vihet!” – és társai. Persze jól hangzik, de érdemes átgondolni. Tényleg szükséged van a nagyobb adagra? Ha a csomagajánlatban lévő termékek egy részét fel sem használod (időben), az igazi pénzkidobás.
Ráadásul a megvett csomag után sokszor jön szembe ugyanabból a termékből akció, egy kedvezőbb ár vagy jobb minőség egy másik helyen. Vagy akár ugyanott egy héttel később.
Tipp: gondold át, hogy tényleg szükséged van-e az egész csomagra. Ha nem, inkább vegyél kisebb kiszerelést, és kerüld el a felesleges pazarlást!
Szó esett már a kenyér és egyéb péksütemények „száműzéséről” annak érdekében, hogy minél többet bolyongj a boltban. De azt észrevetted, hogy sok helyen egy-egy fánkos bódé vagy pogácsás stand már rögtön a bejáratnál megjelenik? Az üzlet elején péksütemények illata terjeng, a zene lassú, nyugodt, már-már monoton. Ezek szinte észrevehetetlen, apró trükkök, amiknek a célja, hogy jobban érezd magad, elmerengj, lassabban haladj – és ezzel együtt persze több időt is tölts el a boltban. Hátha meglátsz még valamit, ami „épp most akciós”.
Tipp: tudatosítsd magadban ezeket a hatásokat, és próbálj fókuszálni a listádra. Ne hagyd, hogy az érzékszerveid elvegyék a fókuszt arról, amiért jöttél!
Most, hogy ismered ezeket a bolti trükköket, tudatosan építheted fel a bevásárlólistád és a bevásárlórutinodat is. Figyelj, hogy tudatos vásárló legyél, aki nemcsak célzottan vásárol, de okosan és körültekintően is.
• Használj kisebb kosarat
• Készíts listát
• Légy kritikus az akciókkal és csomagajánlatokkal
• Ne hagyd, hogy az impulzusaid irányítsanak
