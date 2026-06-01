Hatalmas robbanás történt a gyárban, többen életüket vesztették

Öt ember meghalt és ketten megsérültek egy dél-koreai védelmi vállalatnál történt robbanásban és tűzben – közölték a helyi hatóságok. Az incidens hétfőn történt a Hanwha Aerospace által üzemeltetett telephelyen a dél-koreai Tedzson városában. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.

Öt ember meghalt és ketten megsérültek egy dél-koreai védelmi vállalatnál történt robbanásban / Fotó: Andy Watkins / Unsplash (Illusztráció)

A robbanásban öten meghaltak, ketten súlyosan megsérültek

A Hanwha Aerospace egy kormány által kijelölt biztonsági cég, az érintett telephelyen pedig feltehetően nagyméretű hajtóanyagokat és föld-föld fegyverrendszereket fejlesztenek.

Kim Ju-yeon, a helyi orvostisztviselő elmondta, a robbanásban megsérült két személy közül az egyiknek kritikus az állapota, míg két áldozat kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a Mirror.