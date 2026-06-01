Hihetetlen! 101 évesen is Zumba-órákra jár a tündéri nagymama, elárulta, mi tartja fiatalon

A Michigan államban élő Betty Morris a napokban ünnepelte a 101. születésnapját, de esze ágában sincs visszavenni a tempóból. Nem titok, hogy sokak szerint a hosszú élet titka a folyamatos aktivitás, a tündéri dédi pedig a mai napig mindennap autóba ül, és meg sem áll a helyi uszodáig. Ott nemcsak a tempókat rója, de kőkeményen szocializálódik is. Lánya, Sue elárulta: édesanyja valósággal ragyog, ha emberek között lehet.
Mindenkihez odamegy a medencében, megkérdezi a nevüket, ha még nem ismeri őket, és utána tényleg emlékszik is rájuk
– mesélte a büszke lány.
A 101 éves Betty szerint a mozgás a legfontosabb, ő maga már negyven éve úszik rendszeresen. Ráadásul a szombati Zumba-órákat sem hagyja ki!
Nem tudnék meglenni az uszoda nélkül. Mindig, amikor megkérdezik, miért éltem ilyen sokáig, azt mondom: az edzés miatt. A víz nem válogat, a medencében bármit megtehetsz, amit csak akarsz
– mondta Betty.
Az idős hölgy szerint a hosszú élet igazi kulcsa azonban a lelki békében és a pozitív hozzáállásban rejlik.
A legfőbb aranyszabály: élj hálás szívvel minden áldott nap! Jó dolog pozitívnak maradni!
– idézte a dédi szavait a People magazin.
Betty ráadásul a gasztronómiai élvezetekről sem mond le a kora miatt. Bár sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, imádja a házi kenyeret vastagon megkenve vajjal és eperlekvárral, és van még egy hatalmas gyengéje.
Imádom a mogyoróvajas karamellt!
– nevetett Betty, bizonyítva, hogy a szigorú diéták helyett a boldogság a hosszú élet igazi elixírje.
