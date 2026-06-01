Hihetetlen! 101 évesen is Zumba-órákra jár a tündéri nagymama, elárulta, mi tartja fiatalon

A Michigan államban élő Betty Morris a napokban ünnepelte a 101. születésnapját, de esze ágában sincs visszavenni a tempóból. Nem titok, hogy sokak szerint a hosszú élet titka a folyamatos aktivitás, a tündéri dédi pedig a mai napig mindennap autóba ül, és meg sem áll a helyi uszodáig. Ott nemcsak a tempókat rója, de kőkeményen szocializálódik is. Lánya, Sue elárulta: édesanyja valósággal ragyog, ha emberek között lehet.

A hosszú élet titka a medencében rejlik? Betty néni 101 évesen is mindennap úszik és imádja az életet / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Mindenkihez odamegy a medencében, megkérdezi a nevüket, ha még nem ismeri őket, és utána tényleg emlékszik is rájuk

– mesélte a büszke lány.

Zumba 100 felett? Nem dezinformáció!

A 101 éves Betty szerint a mozgás a legfontosabb, ő maga már negyven éve úszik rendszeresen. Ráadásul a szombati Zumba-órákat sem hagyja ki!

Nem tudnék meglenni az uszoda nélkül. Mindig, amikor megkérdezik, miért éltem ilyen sokáig, azt mondom: az edzés miatt. A víz nem válogat, a medencében bármit megtehetsz, amit csak akarsz

– mondta Betty.

Ez a hosszú élet titka Betty szerint

Az idős hölgy szerint a hosszú élet igazi kulcsa azonban a lelki békében és a pozitív hozzáállásban rejlik.

A legfőbb aranyszabály: élj hálás szívvel minden áldott nap! Jó dolog pozitívnak maradni!

– idézte a dédi szavait a People magazin.

Jöhet a lekváros kenyér és a karamella

Betty ráadásul a gasztronómiai élvezetekről sem mond le a kora miatt. Bár sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, imádja a házi kenyeret vastagon megkenve vajjal és eperlekvárral, és van még egy hatalmas gyengéje.

Imádom a mogyoróvajas karamellt!

– nevetett Betty, bizonyítva, hogy a szigorú diéták helyett a boldogság a hosszú élet igazi elixírje.