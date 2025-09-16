A C-vitamin hősének regénybe illő élete – Eddig sosem hallott titkok Szent-Györgyi Albertről

Kevés magyar tudós neve cseng olyan ismerősen világszerte, mint Szent-Györgyi Alberté. Az 1937-ben Nobel-díjjal kitüntetett biokémikus története nem csupán laboratóriumi áttörésekről szól: élete tele volt fordulatokkal, küzdelmekkel és merész döntésekkel, amelyek egyaránt beírták nevét a tudomány és a történelem lapjaira. Születésének évfordulója alkalmából most rá emlékezünk.

Szent-Györgyi Albert és a citromsavciklus képlete.

Fotó: wikipedia

Szent-Györgyi Albert: egy tudósdinasztia sarja

Szent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án született Budapesten, egy neves orvoscsaládba. Anyai ágon a híres Lenhossék-dinasztia tagja volt, amelyből több generáción át kerültek ki elismert professzorok. Bár iskolásként sokáig gyenge tanulónak számított, kitartása végül átsegítette a kezdeti nehézségeken: orvosi diplomáját 1917-ben szerezte meg. Már ekkor a sejtek működése, az élet titka izgatta, és az anatómiától hamar a biokémia felé fordult.

Szent-Györgyi Albert gyermekkori (ő van középen), érettségiző, illetve katonai képei.

Fotó: wikipedia

Az első világháború után Németországban, majd Hollandiában dolgozott, de a húszas évek elején Hamburgban komoly nélkülözést kellett átélnie. Az éhezés és a fűtetlen lakások nem tántorították el, sőt, még inkább erősítették benne a tudomány iránti elhivatottságot. 1929-ben a Cambridge-i Egyetemen doktori fokozatot szerzett, ahol egy mellékvesében felfedezett, redukáló hatású anyag vizsgálatáért kapott ösztöndíjat. Ezt nevezte el először hexuronsavnak – ebből lett később a C-vitamin, vagyis aszkorbinsav (utóbbi nevet a skorbutból eredeztette).

1917-ben, amikor gyorsított képzéssel megkapta orvosi diplomáját, majd még ebben az évben feleségül vette Demény Kornéliát.

Fotó: wikipedia

A paprika diadala

A harmincas évek elején Szegedre költözött, ahol kutatásai döntő fordulatot vettek. Bár kutatócsoportjával eredetileg a sejtlégzés és az oxidáció folyamatát vizsgálta, az ismeretlen anyag pontos azonosítása során fedezte fel, hogy a közönséges magyar paprika – amely különleges hatással bír a sejtek egészségére – kiváló C-vitamin-forrás.

Szent-Györgyi imádott sportolni, motorbiciklijével pedig európai körutat tett.

Fotó: wikipedia

Az anekdota szerint Szent-Györgyi felesége egy alkalommal paprikasalátát kínált az étkezéshez, amit azonban ő nem akart megenni. Hogy ne bántsa meg az asszonyt, azt mondta neki, hogy el kell vinnie a laboratóriumba, hogy megnézze, van-e benne C-vitamin. Addigra ugyanis a külföldről hozott valamennyi hexuronsavát elhasználta korábbi kísérleteire, az addig vizsgált káposztából és citromból azonban nem tudott elegendő C-vitamint kivonni. Legnagyobb meglepetésére azonban a paprika tele volt vitaminnal, így alig egy hét múlva másfél kilogramm hexuronsav volt a kezében (összehasonlításként az Egyesült Államokban egy év alatt mindössze 25 grammot tudott kivonni a mellékvesékből).