Ezek nélkül az applikációk nélkül ne indulj el külföldre!

Külföldön az egyik leghasznosabb alkalmazás a Google Maps: segítségével könnyen megtalálhatók a közeli gyógyszertárak, játszóterek, családbarát éttermek, boltok és látnivalók. Az offline térképek letöltésével internet nélkül is használható, ami különösen jól jön utazás közben. Persze nem ez az egyetlen applikáció, amit érdemes telepíteni utazás előtt. Mutatjuk a többit!

Nyaralni mész? Mutatunk pár szuper applikációt, ami nélkül ne indulj el!

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Egy applikáció, hogy mindenütt megértsenek minket

Ha nem beszéljük a helyi nyelvet, sok kellemetlenségtől kímélhet meg a Google Translate, ami szöveget, beszédet és a telefon kamerájával beolvasott feliratokat is lefordítja. Hasznos lehet étlapok, közlekedési információk vagy fontos tájékoztatók értelmezésénél.

Egy helyen az utazás részletei

A repülőjegyek, szállásfoglalások és programok könnyen átláthatatlanná válhatnak. A TripIt egy helyen gyűjti össze az utazással kapcsolatos adatokat, így nem kell a visszaigazoló e-mailek között keresgélni indulás előtt vagy útközben.

Térkép mutatja a mosdókat

Kisgyermekkel utazva felbecsülhetetlen segítség lehet a Flush Toilet Finder: az alkalmazás a közelben található nyilvános mosdókat mutatja meg térképen, így egy városnézés vagy hosszabb séta során sem kell kétségbeesetten megfelelő helyet keresni.

Pénzátváltás gyorsan

Az árfolyamok fejben történő számolása nem mindig egyszerű. Az XE Currency alkalmazás gyorsan átváltja a helyi pénznemet, így könnyebb eldönteni, hogy egy étkezés, belépőjegy vagy ajándéktárgy valóban belefér-e a családi költségvetésbe.

Baj esetén elsősegély

Egy kisebb sérülés vagy rosszullét bármikor előfordulhat. First Aid by Red Cross elsősegélynyújtási útmutatókat kínál, amelyek lépésről lépésre segítenek a leggyakoribb helyzetek kezelésében, akár internetkapcsolat nélkül is, így biztonságos lehet a nyaralásunk.

Filmnézés utazás közben

Hosszú repülőutakon, vonatozás közben vagy esős délutánokon a letöltött mesék és filmek igazi mentőövet jelenthetnek a Netflix alkalmazással. Az offline tartalmaknak köszönhetően a tartalmak internet nélkül is leköthetők.