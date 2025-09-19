Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A TikTok új repülős trükkjét nem biztos, hogy érdemes kipróbálni.

A legjobb repülős trükk vagy kellemetlen buktató? – Szakértők óva intenek a „párnahuzat-hacktől”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 14:45
A közösségi médiában villámgyorsan terjednek a mindenféle „okos” praktikák, amelyekkel az utazók kijátszanák a légitársaságok szigorú poggyászszabályait. Egy ilyen repülős trükk most azonban inkább bosszúságot, mint valódi hasznot hozhat.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Sok utazó okos kis megoldásokkal igyekszik kibújni a repülőtársaságok szigorú szabályai alól. Néhány repülős trükk ártalmatlan és működőképes, mások viszont komoly kockázatot rejtenek – és a szakértők most éppen egy ilyen, közösségi médiában terjedő „praktikára” emelik fel figyelmeztető ujjukat.

Új repülős trükk a párnahuzat-hack
Vajon működik a legújabb repülős trükk, a párnahuzat-hack?
Fotó: View Apart /  Shutterstock 

Újabb repülős trükk a közösségi médiában

A világjárvány után, amikor a repülés ismét mindennapossá vált, a légitársaságok a korábbinál is szigorúbban ellenőrzik a kézipoggyász méretét és súlyát. Az utazók közül sokan azonban nem szeretnének plusz díjakat fizetni, így gőzerővel keresik a kiskapukat.

Így született meg a TikTokon és Instagramon villámgyorsan terjedő „párnahuzat-hack”, amelynek lényege, hogy a bőröndből kimaradó ruhákat egyszerűen egy üres párnahuzatba gyömöszölik, majd úgy viszik fel a fedélzetre, mintha csupán egy kényelmes alvópárnát vinnének magukkal.

Jó ötlet? Vagy mégsem?

Papíron briliáns ötletnek tűnik: a párnát ritkán számolják külön poggyásznak, így egy jól megpakolt huzatban akár több kilogrammnyi ruha is elrejthető. Csakhogy a gyakorlatban mindez korántsem ennyire idilli.

Amanda Parker, a Netflights utazási szakértője szerint az ilyen próbálkozások könnyen visszafelé sülhetnek el. „Egy túlpakolt, deformálódott párnahuzat rögtön gyanút kelt a személyzetben, és ha a poggyászaid száma már amúgy is a maximumon van, akkor szinte biztos, hogy plusz díjat fognak felszámítani” – figyelmeztetett.

A probléma nemcsak a pénztárcánkat érintheti. Ha egy utas a beszálláskor fennakad a plusz poggyász miatt, az nemcsak őt, hanem a teljes folyamatot is lelassíthatja, sőt, szélsőséges esetben akár a beszállás megtagadásához is vezethet. Egyes fapados légitársaságok kifejezetten előírják, hogy minden tárgy, amelyben ruhát vagy személyes holmit tárolnak, automatikusan poggyásznak minősül, még akkor is, ha az formailag „párna” vagy „takaró”.

Miért ilyen szigorúak a légitársaságok?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: a repülés költségeinek legnagyobb szelete az üzemanyag. Minden plusz kilogramm csomag közvetlenül növeli a gép súlyát, így a fogyasztást is. Az extra díjak tehát nem pusztán a bevételnövelés eszközei, hanem egyfajta súlyellenőrzési szűrő is: aki többet pakol, az arányosan többet fizet.

Új repülős trükk, a poggyászba nem beférő ruhákat párnahuzatba gyömöszölik
Kerüljük el a kellemetlenségeket: nem éri meg kipróbálni a TikTok új repülős trükkjét, mert csak plusz kiadással jár.
Fotó: Frame Stock Footage /  Shutterstock 

Jobb elkerülni a kellemetlenségeket

Bár csábító lehet a közösségi médiában látott trükköket kipróbálni, a szakértők inkább azt javasolják: indulás előtt mindig alaposan tájékozódjunk a választott légitársaság szabályairól, és használjunk megfelelő méretű, jó minőségű kézipoggyászt, vagy csomagoljunk ügyesen. Sokszor olcsóbb és stresszmentesebb, ha inkább egy kisebb, fizetős plusz csomagot választunk, mint ha a reptéri sorban derül ki, hogy a „párnánk” bizony komoly pluszköltséget jelent.

A repülős utazások világa mindig is tele volt kreatív próbálkozásokkal: van, aki több réteg ruhát vesz magára a súlykorlát kijátszására, mások cipőkbe dugdossák a kisebb tárgyakat. Ám a „párnahuzat-hack” tipikusan az a kategória, amely első pillantásra zseniálisnak tűnik, de a valóságban inkább bosszúságot szülhet. És végső soron, egy kényelmes utazás nem azon múlik, hány pólót tudtunk becsempészni a fedélzetre, hanem azon, hogy mennyire nyugodtan és gördülékenyen indul az út.

Tanulság? Ha legközelebb repülőre ülünk, inkább válasszuk a biztonságos és szabályos megoldást, a párnahuzatot pedig hagyjuk meg annak, amire való: a pihentető alváshoz.

