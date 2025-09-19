A legjobb repülős trükk vagy kellemetlen buktató? – Szakértők óva intenek a „párnahuzat-hacktől”

Sok utazó okos kis megoldásokkal igyekszik kibújni a repülőtársaságok szigorú szabályai alól. Néhány repülős trükk ártalmatlan és működőképes, mások viszont komoly kockázatot rejtenek – és a szakértők most éppen egy ilyen, közösségi médiában terjedő „praktikára” emelik fel figyelmeztető ujjukat.
A világjárvány után, amikor a repülés ismét mindennapossá vált, a légitársaságok a korábbinál is szigorúbban ellenőrzik a kézipoggyász méretét és súlyát. Az utazók közül sokan azonban nem szeretnének plusz díjakat fizetni, így gőzerővel keresik a kiskapukat.
Így született meg a TikTokon és Instagramon villámgyorsan terjedő „párnahuzat-hack”, amelynek lényege, hogy a bőröndből kimaradó ruhákat egyszerűen egy üres párnahuzatba gyömöszölik, majd úgy viszik fel a fedélzetre, mintha csupán egy kényelmes alvópárnát vinnének magukkal.
Papíron briliáns ötletnek tűnik: a párnát ritkán számolják külön poggyásznak, így egy jól megpakolt huzatban akár több kilogrammnyi ruha is elrejthető. Csakhogy a gyakorlatban mindez korántsem ennyire idilli.
Amanda Parker, a Netflights utazási szakértője szerint az ilyen próbálkozások könnyen visszafelé sülhetnek el. „Egy túlpakolt, deformálódott párnahuzat rögtön gyanút kelt a személyzetben, és ha a poggyászaid száma már amúgy is a maximumon van, akkor szinte biztos, hogy plusz díjat fognak felszámítani” – figyelmeztetett.
A probléma nemcsak a pénztárcánkat érintheti. Ha egy utas a beszálláskor fennakad a plusz poggyász miatt, az nemcsak őt, hanem a teljes folyamatot is lelassíthatja, sőt, szélsőséges esetben akár a beszállás megtagadásához is vezethet. Egyes fapados légitársaságok kifejezetten előírják, hogy minden tárgy, amelyben ruhát vagy személyes holmit tárolnak, automatikusan poggyásznak minősül, még akkor is, ha az formailag „párna” vagy „takaró”.
A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: a repülés költségeinek legnagyobb szelete az üzemanyag. Minden plusz kilogramm csomag közvetlenül növeli a gép súlyát, így a fogyasztást is. Az extra díjak tehát nem pusztán a bevételnövelés eszközei, hanem egyfajta súlyellenőrzési szűrő is: aki többet pakol, az arányosan többet fizet.
Bár csábító lehet a közösségi médiában látott trükköket kipróbálni, a szakértők inkább azt javasolják: indulás előtt mindig alaposan tájékozódjunk a választott légitársaság szabályairól, és használjunk megfelelő méretű, jó minőségű kézipoggyászt, vagy csomagoljunk ügyesen. Sokszor olcsóbb és stresszmentesebb, ha inkább egy kisebb, fizetős plusz csomagot választunk, mint ha a reptéri sorban derül ki, hogy a „párnánk” bizony komoly pluszköltséget jelent.
A repülős utazások világa mindig is tele volt kreatív próbálkozásokkal: van, aki több réteg ruhát vesz magára a súlykorlát kijátszására, mások cipőkbe dugdossák a kisebb tárgyakat. Ám a „párnahuzat-hack” tipikusan az a kategória, amely első pillantásra zseniálisnak tűnik, de a valóságban inkább bosszúságot szülhet. És végső soron, egy kényelmes utazás nem azon múlik, hány pólót tudtunk becsempészni a fedélzetre, hanem azon, hogy mennyire nyugodtan és gördülékenyen indul az út.
Tanulság? Ha legközelebb repülőre ülünk, inkább válasszuk a biztonságos és szabályos megoldást, a párnahuzatot pedig hagyjuk meg annak, amire való: a pihentető alváshoz.
