Egerszegi Krisztina kimondta, amit a magyar sportban senki más

Közel három évtized telt el azóta, hogy lezárult a magyar sport egyik legnagyobb legendájának pályafutása. Egerszegi Krisztina az 1996-os atlantai olimpián megszerezte ötödik olimpiai aranyérmét, majd alig 22 évesen búcsút intett az élsportnak – abban a korban, amikor ma sok úszó karrierje még csak igazán lendületet kap. A visszavonulása után tudatosan háttérbe húzódott, háromgyermekes édesanyaként élte az életét, és csak ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Az utóbbi években leginkább az Úszó Nemzet Program nagyköveteként lehet találkozni vele, most pedig Nyírbátorban mondott sokakat megérintő beszédet – írja a Magyar Nemzet.

Sokakat megérintett Egerszegi Krisztina megszólalása. Fotó: Török Attila

A Magyar Úszószövetség a 2020-ban elindított Úszó Nemzet Programot egy új elemmel, az úgynevezett Híd Programmal egészítette ki. Ennek lényege, hogy a kiválasztott gyerekek az alapfokú úszásoktatás után további foglalkozásokon vehetnek részt, fejlődésük pedig akár az egyesületi sportig is elvezethet. A kezdeményezés így már nemcsak a biztonságos úszástudás elsajátításáról szól, hanem arról is, hogy időben felfedezzék azokat a tehetségeket, akikből később akár élsportoló vagy olimpiai bajnok válhat.

Egerszegi Krisztina a nyírbátori Híd-találkozón elmondott beszédében a szülőkhöz szólt:

Ugyan az Úszó Nemzet Program az iskolai kereteken belül zajlik, viszont ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak a Híd Programba, ahhoz a szülők is kellenek. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket, azt, hogy az időt nem sajnálták rá, és hogy most is itt vannak. Nagy tapsot kérek a szülőknek!

Nem először beszélt Egerszegi Krisztina arról, milyen fontos szerep jut a szülőknek egy fiatal sportoló életében. Egy korábbi interjúban felidézte, hogy saját édesapja és édesanyja támogatása mennyit jelentett számára akkor, amikor 14 évesen már olimpiai bajnok lett az 1988-as szöuli játékokon. Elárulta, hogy a szülei a hosszú útra egy kézzel írt üzenetet is elrejtettek a csomagjában, amely később különösen sokat jelentett neki.

Beletettek egy cetlit a könyvbe, amit olvastam. Azt írták pont le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni.

Egerszegi Krisztina nyírbátori megszólalása azért is figyelemre méltó, mert a magyar sportban még ma is ritkán kerül szóba, milyen hatalmas szerepet játszanak a szülők egy sikeres sportolói pálya mögött. Akadnak persze látványos példák: Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt már a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette azzal, ahogyan tudatosan építette fia karrierjét. Az ő történetük azonban különlegesnek számít, hiszen saját klubjában, egyéni módszerekkel készítette fel a későbbi válogatott futballistát.