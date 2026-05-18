Egerszegi Krisztina kimondta, amit a magyar sportban senki más

Közel három évtized telt el azóta, hogy lezárult a magyar sport egyik legnagyobb legendájának pályafutása. Egerszegi Krisztina az 1996-os atlantai olimpián megszerezte ötödik olimpiai aranyérmét, majd alig 22 évesen búcsút intett az élsportnak – abban a korban, amikor ma sok úszó karrierje még csak igazán lendületet kap. A visszavonulása után tudatosan háttérbe húzódott, háromgyermekes édesanyaként élte az életét, és csak ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Az utóbbi években leginkább az Úszó Nemzet Program nagyköveteként lehet találkozni vele, most pedig Nyírbátorban mondott sokakat megérintő beszédet – írja a Magyar Nemzet.
A Magyar Úszószövetség a 2020-ban elindított Úszó Nemzet Programot egy új elemmel, az úgynevezett Híd Programmal egészítette ki. Ennek lényege, hogy a kiválasztott gyerekek az alapfokú úszásoktatás után további foglalkozásokon vehetnek részt, fejlődésük pedig akár az egyesületi sportig is elvezethet. A kezdeményezés így már nemcsak a biztonságos úszástudás elsajátításáról szól, hanem arról is, hogy időben felfedezzék azokat a tehetségeket, akikből később akár élsportoló vagy olimpiai bajnok válhat.
Egerszegi Krisztina a nyírbátori Híd-találkozón elmondott beszédében a szülőkhöz szólt:
Ugyan az Úszó Nemzet Program az iskolai kereteken belül zajlik, viszont ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak a Híd Programba, ahhoz a szülők is kellenek. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket, azt, hogy az időt nem sajnálták rá, és hogy most is itt vannak. Nagy tapsot kérek a szülőknek!
Nem először beszélt Egerszegi Krisztina arról, milyen fontos szerep jut a szülőknek egy fiatal sportoló életében. Egy korábbi interjúban felidézte, hogy saját édesapja és édesanyja támogatása mennyit jelentett számára akkor, amikor 14 évesen már olimpiai bajnok lett az 1988-as szöuli játékokon. Elárulta, hogy a szülei a hosszú útra egy kézzel írt üzenetet is elrejtettek a csomagjában, amely később különösen sokat jelentett neki.
Beletettek egy cetlit a könyvbe, amit olvastam. Azt írták pont le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni.
Egerszegi Krisztina nyírbátori megszólalása azért is figyelemre méltó, mert a magyar sportban még ma is ritkán kerül szóba, milyen hatalmas szerepet játszanak a szülők egy sikeres sportolói pálya mögött. Akadnak persze látványos példák: Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt már a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette azzal, ahogyan tudatosan építette fia karrierjét. Az ő történetük azonban különlegesnek számít, hiszen saját klubjában, egyéni módszerekkel készítette fel a későbbi válogatott futballistát.
Legtöbbször a szülő edzőként nem jelenik és nem is kell megjelennie egy sportoló életében, de legalább ilyen fontos a jelenléte. És itt nemcsak a logisztikáról van szó, az edzésekre való eljutásról, hanem az érzelmi háttérről és támogatásról.
A 2012-es londoni olimpián nyílt vízi úszásban aranyérmes Risztov Éva például rendszeresen beszél az édesanyja szerepéről, a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjúban például így fogalmazott az olimpiai aranya utáni pillanatokról:
Talán az sem véletlen, hogy a vízből kijövet édesanyámat láttam meg először a parton, aki nemcsak ott volt a karrierem legfájdalmasabb pillanatainál, hanem akkor is hitt bennem, amikor mások nem.
A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.