Ez a módszer végleg leszámol a penésszel az otthonodban

Fotó: Shutterstock

1. Mi is pontosan az ózon?

Az ózon nagy mennyiségben kékes színű, szúrós szagú és mérgező gáz, ami az egyik legerősebb fertőtlenítő. A természetben villámcsapás hatására jön létre. Ezt az elvet használja az ózongenerátor is az ózongáz előállítására.

2. Miért válik be tisztításra?

Az ózongáz halmazállapotának köszönhetően a tisztítandó helyiség minden pontjába eljut és még a szöveteket is átjárja. Emellett sokkal hatékonyabb és gyorsabb a klórnál, valamint teljesen vegyszermentes. Elpusztíthatjuk vele a penészgomba mellett a vírusokat és a baktériumokat is. Ráadásul megszünteti a dohos szagot és rendbe teszi a helyiség mikroklímáját.

3. Hogyan hat a penészre?

Az ózon elpusztítja a szinte elérhetetlen zugokban lévő penészspórákat is azáltal, hogy megbontja azok sejtfalát. Az elszaporodott spórák gyakran megtalálhatók a falon kívül a bútorokon és egyéb tárgyainkon is. Az ózongáz megtisztítja ezeket a felületeket, ráadásul a levegőben szálló spórákkal is elbánik.

4. Alkalmazzuk többször!

Érdemes rendszeresen alkalmazni az ózongázos tisztítást, megakadályozva a spórák elszaporodását. A kezelés után, 1-2 héten belül megismételhetjük azt, attól függően, hogy újratermelődött-e a penész.

5. Ezekre is tökéletes

Az ózonnal nem csak otthonunkban vehetjük fel a harcot a penész, illetve a kórokozók ellen. A gáz egyaránt alkalmas gépjárművek, raktárak, nyaralók és különféle eszközök fertőtlenítésére. Emellett használható kórtermek, mentőautók, éttermek és szórakozóhelyek esetében is.

6. Tehetünk az allergia ellen

Amennyiben ózonnal elpusztítjuk a levegőben található gomba-spórákat, megakadályozhatjuk, hogy azok belélegezve irritálják a szervezetünket. Az általuk okozott tünetek között kezdetben megjelenhet az orrfolyás, a torokkaparás, a köhögés és a szemszárazság is. Emiatt gyakran megfázásnak tudják be a tüneteket. A megfelelő kezelés hiányában a penészedő fal később komolyabb problémákat, például allergiát is okozhat.

7. Korábban is használták

Az ózont az ipar különféle területein több, mint száz éve használják fertőtlenítésre, valamint szagtalanításra, ugyanis semmilyen melléktermék nem marad vissza belőle. Járványok idején is hatékony megoldást képes nyújtani a vírusok elleni küzdelemben. Ráadásul költséghatékony és gyors módszer.

8. Mire kell figyelni?

Az ózont számos jótékony hatása ellenére érdemes körültekintően használni, hiszen az emberi szervezet érzékenyen a gázra. Ne tartózkodjunk a kezelés ideje alatt a helyiségben, illetve a generátor működtetése közben viseljünk védőfelszerelést! A készülék megvásárlása előtt tájékozódjunk, hogy milyen elővigyázatosságra van szükség! Ha nem vagyunk biztosak magunkban, kérhetjük szakemberek segítségét is, akik a helyszínre érkezve elvégzik a fertőtlenítést!